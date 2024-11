Mandati via senza pensarci troppo: sudditi indignati per il gesto di Re Carlo | Deciso il destino degli amati cani della Regina

Viene fuori un clamoroso retroscena sulla decisione di Re Carlo in merito ai cani della Regina Elisabetta dopo la scomparsa di quest’ultima.

La scomparsa della Regina Elisabetta continua ad essere un argomento importante, soprattutto a Londra e tra i suoi sudditi. Di certo è impossibile cancellare il suo regno, non solo particolarmente lungo ma anche ricco di avvenimenti importanti.

Non solo scandali, polemiche o liti furiose tra gli stessi membri della famiglia reale, ma anche tanti momenti felici. Per la Regina in questa ultima categoria rientrano le ore trascorse insieme ai suoi amati cani.

Una importante eredità della Regina non solo economica quindi ma anche sentimentale e proprio in merito una scelta di Re Carlo rischia di fare rumore.

I cani della Regina: una storia complicata

Sin dal giorno seguente la scomparsa della Regina, tante cose sono cambiate soprattutto in merito al nuovo sovrano e l’erede al trono. Ma non solo perché Carlo ha dato una spinta green alla monarchia e soprattutto ha snellito diverse procedure. Inoltre ha assegnato nuovi titoli mentre ha ridotto il numero dei membri della famiglia impegnati in eventi pubblici e istituzionali.

Cambiamenti importanti che hanno riguardato anche un dettaglio davvero particolare e di cui la Regina ha avuto sempre cura. Tra le più grandi passioni della regina vi è da sempre quella per i cani e nel dettaglio per i suoi amati corgi. Negli anni ha avuto ben 30 cani e questi hanno sempre avuto la massima libertà ma soprattutto sono stati definiti da molti come “viziati”. Proprio questo dettaglio ha spinto Re Carlo verso una clamorosa decisione ossia mandarli via.

Re Carlo ed il destino dei corgi

Re Carlo e la regina consorte Camilla hanno a quanto pare deciso di non occuparsi dei cani della precedente sovrana in quanto fin troppo viziati. Lo ha sottolineato lo scrittore Craig Brown nella sua biografia, Q: A Voyage Around the Queen. I cani necessitano infatti della massima attenzione per quanto riguarda le uscite giornaliere, la dieta curata dagli chef di corte. Un impegno a quanto pare fin troppo gravoso per i due reali che hanno quindi deciso per loro una nuova destinazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, le ultime due cagnoline ancora in vita della Regina, ossia Sandy e Muick, sono state affidate al Principe Andrea ed alla sua ex moglie, con cui ancora convive, Sarah Ferguson. A quanto pare i due hanno accolto con gioia questo compito visto che proprio il terzogenito della regina aveva regalato uno dei corgi ai suoi genitori.