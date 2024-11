Cucina low cost, altro che friggitrice: se vuoi davvero risparmiare cambia metodo di cottura | Il sistema è sorprendente

Risparmiare cucinando è un po’ il sogno di tutti, fortunatamente tra gli elettrodomestici di casa si nasconde un valido aiuto che non può essere ignorato.

In cucina, gli elettrodomestici sono veri alleati, soprattutto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a pasti di qualità, purtroppo però la comodità ha un prezzo.

L’uso frequente dell’elettricità infatti comporta consumi e costi aggiuntivi, che in tempi di rincari diventano un peso per molte famiglie.

Per questo motivo, trovare soluzioni per risparmiare, senza rinunciare alla praticità, è sempre più importante.

Tra le opzioni più sorprendenti e sostenibili, c’è un elettrodomestico già presente nella maggior parte delle cucine, ovvero la lavastoviglie.

Come risparmiare in cucina

La lavastoviglie, utilizzata a pieno carico e con programmi a bassa temperatura, consuma meno acqua ed energia rispetto al lavaggio a mano, infatti secondo test di Altroconsumo, il lavaggio a mano consuma circa 60 litri d’acqua, mentre una lavastoviglie di classe A con programma Eco ne utilizza solo 16. Oltre a lavare i piatti, questo elettrodomestico offre una funzione nascosta ma estremamente utile, poiché il vapore sprigionato durante il lavaggio può essere utilizzato addirittura per cucinare. Nonostante possa sembrare particolarmente strambo come metodo di cottura, sfruttando la stessa energia si può facilmente pulire le stoviglie e cucinare allo stesso tempo.

Oltre a ridurre l’uso di gas o elettricità per la cottura tradizionale, cucinare con la lavastoviglie abbatte anche il bisogno di grassi aggiunti, poiché il vapore mantiene morbidi gli alimenti.

Come si cucina con la lavastoviglie?

Per utilizzare la lavastoviglie come strumento di cottura, è fondamentale isolare bene i cibi dal detersivo e dall’acqua, sigillandoli in vasetti di vetro o sacchetti per sottovuoto adatti alla cottura. A seconda del programma di lavaggio scelto, si possono ottenere diverse temperature di cottura:

Lavaggio Eco (50-55°C): ideale per una cottura delicata e a bassa temperatura;

(50-55°C): ideale per una cottura delicata e a bassa temperatura; Lavaggio Normale (60-65°C): perfetto per verdure o pesce;

(60-65°C): perfetto per verdure o pesce; Lavaggio Intensivo (70-75°C): adatto per alimenti che richiedono una cottura più lunga o resistente.

Questo metodo è perfetto per cibi che richiedono una cottura delicata, come carni bianche, pesce, molluschi, frutta e alcune verdure. La cottura a bassa temperatura consente di mantenere intatti i sapori e i valori nutrizionali degli alimenti, e sfruttando il vapore della lavastoviglie, si può realizzare un piatto gustoso e sostenibile. Ad esempio, le zucchine e le carote possono essere precotte in modalità Eco e poi rosolate in padella per pochi minuti per un tocco finale.