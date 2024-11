Skin care, smetti di spendere centinaia di euro in prodotti costosi: col fai da te spendi 0 e la pelle torna perfetta

Per avere una pelle perfetta non serve per forza spendere molto. Col fai da te crei dei prodotti super efficaci che faranno anche risparmiare notevolmente.

Ottenere una pelle idratata, pulita e curata è essenziale per rallentare i segni del tempo e mantenere un aspetto fresco e luminoso.

Oggi più che mai, con lo stress quotidiano e una dieta spesso disordinata, molte persone riscontrano problemi cutanei come secchezza, impurità e irritazioni.

Poiché la pelle è un organo delicato che riflette lo stato di benessere generale, è importante tenerla in salute attraverso soluzioni semplici e naturali che permettono di ottenere una pelle sana senza svuotare il portafogli.

Con un po’ di pazienza e di costanza, i risultati saranno evidenti sin dalla prima occhiata, sorprendendo amici e parenti che non potranno credere al cambiamento radicale della pelle del viso.

Come strutturare una skin care routine?

Questa routine è strutturata in tre fasi fondamentali, da ripetere ogni giorno al mattino e alla sera per risultati ottimali. Le fasi essenziali sono la detersione, l’applicazione del tonico e l’idratazione.

Ognuna di queste ha un ruolo importante per mantenere la pelle pulita, bilanciare i livelli di pH e nutrire a fondo i tessuti.

Prodotti skin care naturali e gratuiti

Gli ingredienti in questo caso potrebbero già essere presenti nelle case di tutti, tuttavia nel caso mancassero, possono essere facilmente acquistati sia online che nelle erboristerie. Per cominciare con la detersione, che è essenziale per preparare la pelle ai trattamenti successivi, migliorandone l’assorbimento, si possono unire latte e miele in parti uguali. Il miele è un ottimo idratante, mentre il latte contiene acido lattico che rimuove lo sporco e le impurità. Per applicarlo basta massaggiare sul viso per circa tre minuti e risciacquare con acqua tiepida.

Dopo la detersione, applicare un tonico al tè verde e acqua di rose aiuta a bilanciare il pH della pelle, restringere i pori e prepararla per la fase di idratazione. In questo caso è sufficiente preparare una tazza di tè verde, lasciarlo raffreddare e mescolarlo con acqua di rose in parti uguali. Una volta completato, potrà essere spruzzato sul viso o applicato con un batuffolo di cotone. La fase finale della skincare è l’idratazione. Per andare sul sicuro, si può usare l’aloe vera, che ha proprietà lenitive e idratanti ideali per tutti i tipi di pelle. Una volta raccolta la foglia di Aloe, la si potrà tagliare in due così da raccoglierne il gel “miracoloso”, che andrà usato direttamente sul viso così da massimizzare il relax.