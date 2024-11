Caro bollette, risparmia il 30% con questi dispositivi: costano una miseria ma sono super efficaci | Installali subito

Il costo delle bollette è in continuo aumento e le famiglie, con i risparmi all’osso, cercano soluzioni alternative per ammortizzare i costi, migliorando allo stesso tempo anche la propria casa.

Uno dei metodi più apprezzati è quello di trasformare la propria abitazione in una smart home, attraverso l’acquisto e l’installazione di alcuni dispositivi intelligenti, come quelli della domotica che offrono infatti la possibilità di controllare in modo smart gli elettrodomestici e i consumi energetici, riducendo così le bollette.

Avere una casa domotica, infatti, significa avere una gestione efficiente e flessibile degli elettrodomestici, riuscendo a monitorare e a controllare ogni dispositivo direttamente dal proprio smartphone, anche quando si è lontani da casa.

Questo non solo rende la vita più comoda, ma è anche la soluzione ideale per chi ha una vita frenetica e spesso dimentica di spegnere dispositivi o luci prima di uscire. La domotica si rivela utile anche per anziani e persone con disabilità, che possono controllare i dispositivi in casa in autonomia.

Oltre a facilitare la gestione elettrica, la domotica aiuta anche a risparmiare, riducendo le bollette fino al 30%, riuscendo ad evitare sprechi. Inoltre, la casa automatizzata aggiunge valore all’immobile, rendendolo più interessante per futuri acquirenti, nel caso si scelga di vendere l’immobile.

Quanto costa avere una casa domotica?

L’investimento iniziale, soprattutto se fatto tutto insieme, richiede un investimento notevole, ma i benefici a lungo termine possono giustificare la spesa. Per un appartamento di circa 100 metri quadrati, il costo dell’intero impianto può variare tra i 7.000 e i 13.000 euro, un costo che però viene ammortizzato nel tempo.

Per risparmiare, si possono sfruttare le agevolazioni fiscali che coprono una buona parte delle spese per interventi di domotica, evitando così di gravare ulteriormente sul bilancio familiare.

Come risparmiare sulle bollette

I principali dispositivi da installare in casa sono 4:

Illuminazione intelligente , con cui è possibile accendere o spegnere le luci con un semplice comando dal cellulare, anche a distanza;

, con cui è possibile accendere o spegnere le luci con un semplice comando dal cellulare, anche a distanza; Termostati e climatizzazione , riuscendo a mantenere la temperatura ideale in casa. Ad esempio, si può accendere il riscaldamento o il condizionatore prima di rientrare, garantendo un notevole risparmio energetico.

, riuscendo a mantenere la temperatura ideale in casa. Ad esempio, si può accendere il riscaldamento o il condizionatore prima di rientrare, garantendo un notevole risparmio energetico. Cucina ed elettrodomestici , infatti molti modelli consentono di programmare l’attivazione e lo spegnimento, o l’avvio di alcune attività. Ad esempio, la lavatrice può essere programmata per avviarsi nelle ore in cui l’energia costa meno;

, infatti molti modelli consentono di programmare l’attivazione e lo spegnimento, o l’avvio di alcune attività. Ad esempio, la lavatrice può essere programmata per avviarsi nelle ore in cui l’energia costa meno; Sistemi di sicurezza, con un sistema di videosorveglianza intelligente, è possibile controllare in tempo reale ciò che accade a casa tramite il telefono, importando notifiche per fughe di gas o rilevatori di fumo, ricevendo avvisi immediati per agire rapidamente in caso di emergenza.