Spesa, non farti ingannare dai supermercati: queste tecniche ti fanno spendere il doppio: evitale ad ogni costo

Fare la spesa è per molti un passatempo piacevole, tuttavia con il rincaro dei prezzi è diventato sempre più importante fare attenzione al costi che comporta, evitando di cascare in alcune delle “trappole” messe in atto dai supermercati.

Entrare in un supermercato può sembrare un’impresa semplice, specialmente se si è muniti di una lista di cose da comprare e un budget in mente. Purtroppo però, nella maggior parte delle volte, ci si ritrova con un carrello pieno e un conto molto più alto di quanto programmato in precedenza.

Ciò accade perché i supermercati utilizzano pubblicità e trucchi astuti per far spendere di più i consumatori, portandoli a riempire il carrello di prodotti che, o costano di più, o non erano per niente presenti nei piani iniziali.

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale avere una strategia prima di entrare nel supermercato.

Sapere quali sono le tecniche usate dai negozi aiuterà a mantenere il controllo durante la spesa, dimezzando il conto finale.

Come risparmiare al supermercato

I supermercati spesso attuano delle strategie per far spendere più del necessario. Ad esempio spesso articoli come latte, uova e pane si trovano spesso in fondo al supermercato, spingendo i clienti a percorrere l’intero negozio, aumentando le probabilità di incappare in offerte “irresistibili” e articoli non previsti sulla lista. Un altro trucco riguarda la dimensione dei carrelli, infatti più sono grandi, più si è portati a riempirli. Un carrello semivuoto dà infatti una sensazione di “mancanza” che spinge inconsciamente ad aggiungere prodotti.

L’ambiente poi è studiato in modo dettagliato, infatti le luci soffuse, la musica leggera e i profumi come quello del pane appena sfornato contribuiscono a creare un’atmosfera invitante, che incoraggia i clienti a rilassarsi e indugiare più a lungo tra le corsie.

Le tecniche che fanno spendere di più

Le classiche offerte presenti tra gli scaffali, come: “Offerta solo per oggi” o “Prezzo speciale” creano un senso di urgenza, facendo credere di trovarsi di fronte a un’occasione irripetibile, ma in realtà, molte di queste offerte sono ordinarie o anche meno vantaggiose rispetto ai prezzi di altri negozi.

Stesso discorso vale per i prezzi che finiscono in ,99, che rende il prezzo più accessibile, portando i clienti a considerare l’acquisto. Infine compaiono le carte fedeltà, che sembrano offrire vantaggi, ma spingono a spendere di più per accumulare punti che non sempre giustificano il denaro speso.