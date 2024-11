Il Paradiso delle Signore, un nuovo nemico per Umberto Guarnieri: alle sue spalle ordito un piano subdolo

Alto tradimento per il personaggio di Umberto Guarnieri nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni.

Prosegue senza sosta la messa in onda de Il Paradiso delle Signore con il pubblico che non smette di seguire l’evolversi delle storie dei personaggi più amati.

I numeri sono dalla parte degli autori ed anche della rete che alcuni anni fa ha fatto una scelta coraggiosa ma vincente ossia trasformare un appuntamento serale in uno daily.

Così si è giunti alla nona stagione che sembra promettere importanti colpi di scena e tra i grandi protagonisti troviamo ancora una volta Umberto Guarnieri. Il noto banchiere milanese dovrà fare i conti con un vero e proprio tradimento ma vediamo cosa dicono le anticipazioni.

Umberto Guarnieri tradito

Il personaggio di Guarnieri, interpretato dall’attore Roberto Farnesi, è ormai a tutti gli effetti il cattivo di questa soap e lo dimostra ogni giorno. Il banchiere è impegnato spesso in nuovi intrighi volti a mettere in difficoltà i suoi nemici e di recente nel suo mirino è finito Marcello Barbieri. Pur di distruggerlo, Guarnieri ha messo a punto un piano subdolo ricattando Matteo Portelli, il fratello del suo nemico, e sfruttando la malattia di sua madre Silvana.

Dopo diversi mesi dall’accaduto ed a causa di alcune recenti ricerche, Marcello ha però scoperto l’inganno di Umberto. Ascoltata la versione di suo fratello, il giovane adesso è deciso come non mai a cercare la sua vendetta personale. A quanto pare però nel suo piano non è solo ma proverà a coinvolgere anche una persona davvero importante per il commendatore ossia sua figlia Marta.

Il ruolo di Marta Guarnieri

Nel corso delle puntate che andranno in onda tra il 4 e l’8 novembre, il pubblico assisterà ad un vero e proprio colpo di scena. Marcello si dirà pronto a tutto per vendicarsi dell’affare Hofer e deciderà di realizzare un memoriale in cui raccontare quanto fatto da Guarnieri ed il subdolo ricatto che ha utilizzato per colpirlo. In questa battaglia però il giovane imprenditore non sarà da solo.

Dalle anticipazioni sappiamo infatti che sarà proprio Marta Guarnieri, figlia del banchiere, a dare il permesso a Marcello di pubblicare questo memoriale. La ragazza prenderà questa decisione con la consapevolezza di rovinare la carriera di suo padre. Una decisione difficile ma netta anche perché Marta si è sempre mostrata contraria alle subdole mosse del padre quando si parla di lavoro e vita privata. Una mossa che avrà senza dubbio delle conseguenze e chissà come reagirà Umberto stesso.