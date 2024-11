Bonus, 700 euro subito sul conto: soddisfa questi requisiti e il gioco è fatto | Una cifra così non si era mai vista

Il Governo ha completamente stravolto il piano di sostegno economico rivolto alle persone più bisognose, programmando di distribuire mensilmente ben 700 euro a chiunque ne faccia richiesta e soddisfi i requisiti.

In Italia, molte famiglie stanno affrontando difficoltà economiche per via dell’aumento dei prezzi dei beni essenziali e del costo della vita in generale.

Le attuali misure di aiuto economico sono state spesso criticate dall’Unione Europea perché gli importi erogati non sembrano adeguati a sostenere realmente chi si trova in condizioni di povertà.

Ad esempio, con il suo importo mensile di 500 euro, l’ADI, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, non copre le spese basilari di molte famiglie, rendendo difficile per loro mantenere una qualità di vita dignitosa. Ogni mese risulta infatti sempre più difficile far fronte all’aumento sconsiderato delle bollette, della spesa o del carburante, obbligandole a ricorrere sempre più spesso ai risparmi, di volta in volta più limitati.

A causa delle difficoltà affrontate dai cittadini, il Governo italiano ha avviato un dibattito su come migliorare il sostegno economico offerto, trovando una soluzione molto più interessante, soprattutto per chi si trova in condizioni di maggior bisogno.

Bonus da 700 euro al mese per le famiglie

La rivisitazione dell’ADI sarebbe rivolto a famiglie che includono minori, persone con disabilità o anziani sopra i 60 anni, oltre a categorie considerate particolarmente fragili come persone con dipendenze, ex detenuti, giovani tra i 18 e i 21 anni senza supporto familiare e vittime di violenza.

Per richiedere il bonus, è attualmente necessario che il richiedente sia cittadino dell’Unione Europea o un parente con permesso di soggiorno e che abbia risieduto in Italia per almeno cinque anni. Inoltre, le persone appartenenti alle categorie considerate “svantaggiate” devono già essere in programmi di assistenza o di riabilitazione forniti dai servizi socio-sanitari. Per il 2025 la proposta del miglioramento delle condizioni del bonus arriva dal Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone.

Chi riceverà 700 euro al mese?

Per il 2025, è stato proposto di aumentare l’importo dell’Assegno di Inclusione fino a 700 euro al mese, con l’obiettivo di fornire un aiuto più efficace e, oltre all’aumento dell’importo, si prevede anche di ampliare la soglia di reddito massimo, che passerebbe da 6.000 a 8.500 euro annui, permettendo così a un numero maggiore di famiglie di rientrare nei requisiti per ricevere il bonus.

Come se ciò non bastasse, è anche in valutazione la possibilità di incrementare ulteriormente l’integrazione di 280 euro per chi vive in affitto, dato che anche i costi abitativi sono aumentati molto durante gli ultimi anni.