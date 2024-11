“Non ha rispettato il contratto”: Rai, conduttrice mandata via su due piedi | L’episodio ha fatto infuriare tutti

Un volto noto della televisione italiana è stato mandato via dalla Rai su due piedi: una decisione ha fatto infuriare i vertici.

Il clima dietro le quinte delle reti televisive si conferma essere ogni giorno sempre più bollente e lo confermano i ribaltoni a cui il pubblico deve ormai assistere con una certa regolarità.

La rete televisiva Rai non sembra fare eccezione ed al contrario, nel corso dell’ultimo periodo, ci sono stati tanti addii improvvisi e ritorni inaspettati.

L’ultimo colpo di scena risale solo ad alcuni giorni fa e vede come protagonista una conduttrice amatissima del piccolo schermo finita fuori da un format della rete.

Bufera in Rai

In casa Rai si è aperto un vero e proprio caso clamoroso che vede coinvolta una conduttrice storica della rete ed un format da diversi anni in onda e da sempre al centro di alcune polemiche. Il programma in questione è quello dal titolo BellaMà e vede il giornalista Pierluigi Diaco nel ruolo di padrone di casa. Questi è da sempre molto severo con tutti, ospiti compresi, e tiene alla buona riuscita del suo format.

Per questo motivo, stando ad alcune indiscrezioni, non avrebbe preso bene l’ultima decisione di una nota conduttrice. Il volto noto sarebbe dovuto essere ospite del suo programma ma l’ospitata è saltata all’ultimo minuto. Tutto questo a causa della decisione della conduttrice di andare a raccontare la sua storia prima dalla concorrenza.

Pierluigi Diaco è una furia

Alcuni giorni fa nello studio di Verissimo è andato in scena un inaspettato confronto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due si sono ritrovati insieme dopo i recenti problemi legali ed hanno sancito la rinascita del loro rapporto. Un colpo di scena che ha stupito anche la Rai e,stando a quanto rivelato da TvBlog, per questo la conduttrice sarebbe stata fatta fuori da BellaMà.

In merito si legge: “L’esclusione sarebbe dovuta al fatto che Adriana Volpe abbia scelto Verissimo e Canale 5 per fare quest’intervista invece di concederla a Rai 2, la rete sulla quale sono avvenuti i precitati fatti riguardanti Magalli, sulla quale è tornata circa due anni fa a BellaMa’ e sulla quale ha lavorato anche per tanti anni”.

Inoltre si legge: “Adriana Volpe, inoltre, non avrebbe rispettato il contratto delle ospitate della Rai che prevede che chi lavori in un programma televisivo Rai non possa andare in onda in un programma televisivo concorrente, né il giorno prima, né il giorno dopo”. Chissà se tutti i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio per confermare o smentire la questione.