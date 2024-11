L’ha portata a casa sua: Ballando con le Stelle, passo importante per la coppia | Dopo le voci arriva il gesto ufficiale

Una coppia di Ballando con le Stelle potrebbe presto uscire allo scoperto: l’ultimo romantico gesto del ballerino.

Lavorare insieme, essere alla ricerca del feeling giusto sul palco porta spesso ad intrecciare delle vere e proprie storie d’amore ed in tal senso Ballando con le Stelle ne sa qualcosa.

Nel corso delle ultime edizioni, complice il lavoro per portare sul palco una coreografia perfetta non solo tecnicamente, il format ha visto la nascita di numerose coppie.

Questa edizione del noto show potrebbe non fare eccezione e, se alcuni giorni fa queste sembravano essere solo voci, adesso potrebbe essere arrivato il gesto che ufficializza tutto. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Scoppia la passione a Ballando

Nel cast di Ballando è già presente una coppia e stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. I due stanno ancora insieme anche se le ultime dichiarazioni della nota autrice televisiva sembrano far temere il peggio per la coppia. Inoltre i due non ballano insieme per decisione di entrambi in quanto nessuno voleva mescolare la vita privata con il lavoro. Come dicevamo però i due potrebbero non essere la sola coppia presente dietro le quinte.

Da tempo infatti si mormora di un presunto flirt tra una concorrente ed il suo ballerino professionista. I due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero anche stati beccati in atteggiamenti intimi dietro le quinte. Fino a poco tempo fa la concorrente aveva negato un coinvolgimento emotivo ma l’ultimo gesto del ballerino potrebbe confermare adesso un flirt in corso.

Un gesto davvero romantico

Durante l’ultima puntata andata in onda dello show i giudici hanno notato il feeling tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La conduttrice è parsa in imbarazzo mentre il ballerino ha raccontato di un gesto fatto per la compagna di avventura ossia portarla a casa sua a Londra. In merito ha raccontato: “È stato bello perché ho portato Bianca nel mio mondo. Per la prima volta Bianca è venuta a vedere come vivo io”.

Un momento importante quindi: “Ci siamo uniti un pò di più, essendo lontani dalla realtà di Ballando. È stato qualcosa di profondo”. La Guaccero ha commentato con un semplice: “Un’occasione per conoscerci meglio”. Secondo i più attenti questa è senza dubbio una timida apertura ad una possibile nuova storia d’amore appena nata e che potrebbe divenire qualcosa di più forte con il passare del tempo. Agli appassionati di storie non resta che attendere per scoprire gli eventuali sviluppi.