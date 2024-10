Subito un faccia a faccia con lui: si mette male per Federica Petagna | Sono pronti a scatenare il caos in Casa

Federica Petagna ha da pochi giorni fatto il suo ingresso in Casa ma per lei potrebbe già arrivare una amara sorpresa.

Non è insolito vedere alcuni protagonisti dei format di Maria De Filippi fare il loro ingresso nella casa del Grande Fratello. Questo accade da sempre con tronisti o ex corteggiatori ma di recente sono anche stati i protagonisti di Temptation Island a farla da padroni.

Dopo quanto accaduto lo scorso anno con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, anche in questo edizione Alfonso Signorini ha scelto di tentare il colpaccio.

Questa volta in casa ha fatto il suo arrivo Federica Petagna, protagonista dell’ultima edizione del reality, e per lei potrebbe essere in arrivo già una brutta sorpresa.

Federica Petagna, l’ingresso a sorpresa

Federica ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia solo pochi giorni fa e gli inquilini sono stati già messi al corrente della sua storia. La ragazza dopo Temptation Island ha messo fine alla sua storia d’amore con lo storico fidanzato Alfonso, conosciuto quando lei aveva solo 12 anni. Adesso invece la ragazza ha intrecciato una sorta di conoscenza con Stefano, uno dei tentatori del villaggio.

Una storia che appare complicata visto che secondo alcune indiscrezioni Federica potrebbe essere entrata per attirare l’attenzione di uno dei gieffino ossia Javier. La sua strategia potrebbe presto attirare non solo i commenti del pubblico ma, secondo gli esperti di gossip, potrebbe dare il via anche a tutta una serie di confronti in casa ma vediamo cosa viene fuori.

Confronti infuocati in Casa

Esperto di Uomini e Donne e Temptation, Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha rivelato: “Nelle prossime puntate potremmo assistere a dei confronti con Alfonso e il tentatore”. Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha sottolineato di aver ricevuto la stessa indiscrezione con l’ingresso dei due in casa per un confronto già deciso. Un confronto che a questo punto potrebbe arrivare molto presto anche se non è dato sapere a chi toccherà per primo.

Secondo alcuni telespettatori questa potrebbe essere la scusa perfetta per fare entrare anche gli altri due protagonisti di questa storia nella casa come già accaduto in passato. Al momento queste restano solo delle indiscrezioni e molto verrà deciso anche in base alle dinamiche che prenderanno il via in casa nel corso dei prossimi giorni. Quel che appare certo è che l’arrivo di Federica non permetterà agli inquilini di vivere in un clima sereno e tranquillo ancora per molto.