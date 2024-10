Carlo Conti prepara il colpaccio: in finale vuole un volto amatissimo | Rai pronta a tutto pur di accontentarlo

Carlo Conti ha presentato una particolare richiesta ai vertici della Rai che adesso sono pronti a tutto pur di accontentarlo.

L’uscita di scena di Amadeus ha portato a nuovi risvolti in Rai. In particolare abbiamo visto il ritorno in prima linea di Carlo Conti che sarà ancora una volta il padrone di casa del Festival di Sanremo.

Il conduttore è quindi tornato ad occupare un posto di forza e per questo ha anche presentato tutta una serie di richieste ai vertici della rete che devono decidere se accontentarlo.

Tra i tanti desideri del padrone di casa della nota kermesse musicale italiana una in particolare sembra stuzzicare l’interesse degli addetti ai lavori.

Le richieste di Carlo Conti

Carlo Conti medita una vera rivoluzione in vista del suo ritorno al Festival e tra le novità abbiamo l’ipotesi Barbara D’Urso nel ruolo di co-conduttrice in una delle serate. Questa al momento resta però solo una clamorosa ipotesi in quanto in tal senso non si hanno notizie di trattative in stato avanzato. Il nome della conduttrice campana non è però il solo che Conti avrebbe presentato ai vertici della rete.

Il noto conduttore vorrebbe infatti un noto collega al suo fianco ma non per il Festival bensì per la finale del suo Tale e Quale Show. In ogni puntata vi è un personaggio noto che va ad aggiungersi alla giuria e Conti per l’ultima puntata vorrebbe il collega Paolo Bonolis. Un ritorno in Rai quindi con i vertici che avrebbero anche già pensato alla possibile strategia per portare a casa il risultato sperato ma vediamo cosa sta succedendo.

Come convincere Paolo Bonolis

Il noto portale TvBlog ha fatto il punto sulla richiesta presentata da Conti alla dirigenza della rete televisiva di Viale Mazzini. Come abbiamo detto, Carlo vorrebbe al suo fianco Bonolis nella giuria del Tale e Quale Show. Per lui sarebbe un gradito ritorno dopo che per anni è stato un volto della rete e padrone di casa di tanti format di successo, da Affari Tuoi allo stesso Sanremo.

Secondo il noto sito di informazioni, la Rai sembrerebbe essere interessata al progetto e per questo potrebbe aver anche già pensato ad una strategia. La rete potrebbe offrire a Bonolis la possibilità di riportare in onda un suo vecchio format ossia Il Senso della Vita. Un programma molto amato dal conduttore ma che in Mediaset non ha più rivisto la luce. La Rai adesso potrebbe approfittare di questo dettaglio non da poco e portare via il conduttore alla concorrenza.