“Lavaggio del cervello”: esplode il caso nella scuola di Amici | Uno dei professori finisce al centro di una grave accusa

Caso clamoroso nella scuola di Amici di Maria De Filippi con uno degli insegnanti al centro della polemica: l’episodio.

Le liti e le incomprensioni nella scuola di Amici di Maria De Filippi non sono di certo una novità. A tenere banco sono però soprattutto i confronti tra gli insegnanti.

Spesso questi sono in contrasto tra di loro e le scelte dell’uno o dell’altro non mettono sempre in accordo tutti e questo succede sia per la categoria ballo che quella di canto.

L’ultima recente discussione è andata in scena tra i professionisti di ballo ed ha scatenato anche il pubblico che si è lasciato andare ad insinuazioni anche gravi.

Confronto infuocato ad Amici

Non è insolito assistere a discussioni tra insegnanti nella scuola più famosa di Italia e di casa Mediaset. Soprattutto il lavoro e le idee relative alla danza di Alessandra Celentano non sembrano piacere sempre a tutti. Le sue dichiarazioni, spesso riferite al fisico degli allievi, è in grado di scatenare dei veri e propri dibattiti. Oltre questo però ci sono anche i compiti e le valutazioni della professionista che risultano essere troppo dure.

Tutto questo continua ad innescare confronti e scontri che vedono, loro malgrado, protagonisti anche gli allievi. In tal senso di recente è andato in onda un episodio che ha lasciato stupiti gli stessi spettatori. Considerato quanto accaduto, la maggior parte di loro si è schierata dalla parte della maestra mentre a finire sotto accusa è stato un altro insegnante ossia Emanuel Lo.

L’insegnante sotto accusa

Nel corso di un recente daytime, la maestra Celentano ha chiesto a tutti i ballerini di fare un compito particolare e questi hanno accettato. La decisione ha scatenato la furia di Emanuel Lo che ha chiesto di parlare con i suoi allievi e questi, dopo un confronto telefonico, hanno deciso di non fare più il lavoro richiesto. Una decisione che ha deluso la Celentano ma anche scatenato il pubblico che su Twitter ha detto la sua: “Si stanno ritirando tutti, lavaggio del cervello riuscito grazie Emanuel Lo“.

Alcuni hanno anche sottolineato: “Giustamente dopo le “minacce” di Emanuel lo rinunciano al compito che fino a 3 secondi prima ritenevano interessante e che volevano fare perché sono cose che farebbero anche fuori”. Secondo gli spettatori quindi i ballerini si sarebbero tirati indietro perché intimoriti dalle parole dell’insegnante e dalla possibilità di perdere il posto nella scuola. Si tratta di una pesante accusa contro il coreografo che però ha trovato il sostegno di molti.