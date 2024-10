Chiamata improvvisa per Alfonso Signorini: lunedì non andrà più in onda | La decisione dei vertici cambia tutto

Una chiamata arrivata all’improvviso ha lasciato senza parole anche Alfonso Signorini: lunedì non andrà più in onda.

Sono ore concitate per il conduttore Alfonso Signorini in quanto i vertici sono a lavoro per decidere quale sarà il futuro del conduttore e di questa edizione del Grande Fratello.

Le cose infatti per il padrone di casa ed il noto format potrebbero cambiare ed anche il pubblico potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione.

Una chiamata improvvisa che potrebbe sconvolgere i piani di tutti e cambiare la messa in onda del lunedì in prima serata ma vediamo cosa sta accadendo davvero.

Alfonso Signorini, la sua posizione è in bilico

Gli ultimi appuntamenti con il Grande Fratello non sembrano aver raggiunto il successo tanto sperato dal conduttore e dai suoi autori. Nonostante quanto accaduto in casa con Shaila e Lorenzo, il pubblico non sembra rispondere bene e lo confermano i dati relativi agli ascolti. Il format infatti non riesce a raggiungere la soglia del 20% di share e questo avrebbe spinto gli autori del programma ed i vertici della rete a fare tutta una serie di valutazioni.

Non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva ma una telefonata potrebbe arrivare all’improvviso a casa di Alfonso Signorini. Secondo alcune recenti indiscrezioni, dopo aver perso l’appuntamento del giovedì, il conduttore infatti potrebbe perdere anche il suo storico appuntamento del lunedì sera a favore di una collega che sta invece per fare il suo debutto.

Grandi cambiamenti a Mediaset

Secondo quanto riferisce il portale Leggo, potrebbero arrivare presto delle novità per quanto riguarda il palinsesto settimanale delle reti Mediaset. In particolare, per quanto riguarda la prima serata di Canale 5, a breve ci sarà il ritorno del reality La Talpa che dovrebbe andare in onda di lunedì ed essere affidato a Diletta Leotta. In questo modo toglierebbe però il posto al Grande Fratello a partire dal prossimo 11 novembre.

Che fine farà dunque il più longevo reality della televisione italiana? Stando alle notizie riportate dal noto portale, Alfonso Signorini e i concorrenti della casa dovrebbero spostarsi al martedì, nella serata che fino a poche settimane fa era “di proprietà” di Temptation Island. Il reality di Maria De Filippi ha portato a casa risultati importanti e potrebbe quindi essere la serata giusta per provare a migliorare gli ascolti del Grande Fratello. Al momento questa resta solo una clamorosa indiscrezione e tutti sono ancora in attesa di un annuncio ufficiale.