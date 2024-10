Friggitrice ad aria, scatta l’allarme: se la utilizzi in questo modo ti giochi la salute | I rischi sono enormi

Cucinare è molto più di un semplice gesto quotidiano, ma farlo con superficialità può comportare rischi davvero seri.

Stare a contatto con fornelli, forni e lame di tutti i tipi di sicuro non rappresenta l’ideale di un ambiente sicuro, tuttavia questi strumenti sono essenziali nelle cucine di tutti. Ultimamente, per facilitare e velocizzare la preparazione dei pasti, si è sviluppata una moda legata a un elettrodomestico, ormai presente in praticamente tutte le case.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più diffusi nelle cucine moderne, grazie ai suoi costi contenuti, la facilità d’uso, la rapidità nella cottura e una promessa di preparazioni più salutari.

Dalla carne alle verdure, fino agli snack croccanti, grazie a questo dispositivo si possono cucinare gli ingredienti in modo versatile senza utilizzare grandi quantità di olio.

Tuttavia, anche la friggitrice porta con sé alcuni rischi spesso troppo sottovalutati, a cui spesso non si presta abbastanza attenzione, causando incendi, esplosioni e corti circuiti.

Quali sono i rischi della friggitrice ad aria?

Ci sono diverse disattenzioni che possono influire sulla salute e la sicurezza, infatti nonostante la popolarità di questo elettrodomestico, è essenziale seguire precise regole d’uso per evitare gravi rischi per la salute, evitando così danni sia alle persone che alle cose.

Prima di tutto, è bene ricordare che la friggitrice andrebbe pulita dopo ogni utilizzo, utilizzando acqua, aceto e bicarbonato per rimuovere residui di cibo che potrebbero contaminare i successivi cibi. Non va assolutamente lavata sotto l’acqua corrente, perché andrebbe a rovinare del tutto i contatti elettrici.

Cosa non mettere mai in friggitrice

Un errore comune, e forse quello più pericoloso, è quello di utilizzare utensili non adatti, come contenitori di silicone, ciotole di vetro o altri strumenti che vanno bene sul fuoco o nel forno non sono sempre sicuri per la friggitrice. La cottura ad aria, infatti, funziona diversamente dal forno tradizionale e l’uso di materiali non indicati può causare malfunzionamenti o rilasciare sostanze nocive.

Bisogna poi ricordare che, anche se molti utilizzano la stagnola o la carta forno per evitare schizzi o sporco, questi materiali possono bloccare il flusso d’aria necessario alla cottura uniforme. Questi materiali, vista la veloce crescita delle temperature, potrebbero non resistere adeguatamente, aumentando il rischio di incendi o di contaminazione degli alimenti. Infine, è bene evitare di usare contenitori senza fori o vaschette che bloccano la circolazione dell’aria, compromettendo il corretto funzionamento della friggitrice e potrebbe portare a surriscaldamenti pericolosi.