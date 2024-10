Vacanze, la prossima organizzala con l’AI: con queste domande vivrai un viaggio da favola | Prepara l’itinerario

Viaggiare è una delle esperienze più appaganti e arricchenti che si possano vivere e oggi, grazie alla tecnologia, è possibile organizzare un viaggio indimenticabile.

Scoprire nuove culture, assaporare piatti locali, visitare luoghi presenti prima solo in foto o nei cataloghi, è estremamente piacevole, eppure, per quanto affascinante possa essere, un’avventura di tale portata richiede spesso una grande pianificazione. Dalla prenotazione dei voli alla scelta dei migliori alloggi, dalla creazione di itinerari su misura alla gestione del budget.

Non tutti però hanno il tempo per occuparsi di questi aspetti e molti si trovano a dover fare scelte veloci, rinunciando alla qualità del viaggio e non prestando attenzione all’aspetto economico.

Proprio per questi casi, sta diventando famoso sempre di più un trend che prevede l’uso di intelligenza artificiale.

Grazie all’AI infatti, pianificare un viaggio è diventato non solo più semplice, ma anche molto più personalizzato in base alle proprie esigenze.

Come usare l’AI per ottenere un viaggio personalizzato?

Alcune accortezze sono fondamentali nell’organizzazione di un viaggio. Tra queste rientrano:

La scelta degli strumenti: la prima cosa da fare è selezionare le piattaforme e le applicazioni che utilizzano l’AI per migliorare l’esperienza di viaggio, come Google Travel, Skyscanner e Kayak così da ottenere suggerimenti mirati;

la prima cosa da fare è selezionare le piattaforme e le applicazioni che di viaggio, come Google Travel, Skyscanner e Kayak così da ottenere suggerimenti mirati; L’uso di parole chiave: utilizzare richieste specifiche permetterà di ottenere risposte pertinenti, quindi invece di cercare semplicemente “hotel a Parigi”, si può specificare “hotel economici a Parigi vicino alla Torre Eiffel”;

utilizzare richieste specifiche permetterà di ottenere risposte pertinenti, quindi invece di cercare semplicemente “hotel a Parigi”, si può specificare “hotel economici a Parigi vicino alla Torre Eiffel”; Il monitoraggio dei prezzi in tempo reale: controllare e ottenere notifiche in caso di calo dei costi permette di risparmiare notevolmente, pur ottenendo la stessa esperienza, sia in Italia che all’estero.

La ricetta della vacanza perfetta

Per completare l’organizzazione del viaggio, non possono poi mancare alcuni passaggi, come:

Creazione dell’itinerario con l’AI: app come Google Travel e assistenti virtuali come ChatGPT, sono in grado di aiutare nella pianificazione dell’itinerario, inserendo ad esempio informazioni come la durata del viaggio, gli interessi e il budget per ricevere proposte di itinerari su misura;

app come Google Travel e assistenti virtuali come ChatGPT, sono in grado di aiutare nella pianificazione dell’itinerario, inserendo ad esempio informazioni come la durata del viaggio, gli interessi e il budget per ricevere proposte di itinerari su misura; Utilizzo dei filtri per la scelta mirata: piattaforme come Airbnb e Expedia offrono filtri avanzati basati su AI, che permettono di impostare criteri specifici come la tipologia di alloggio, la posizione e le opinioni degli ospiti.

piattaforme come Airbnb e Expedia offrono filtri avanzati basati su AI, che permettono di impostare criteri specifici come la tipologia di alloggio, la posizione e le opinioni degli ospiti. Aggiornamenti meteo in tempo reale: le app che integrano l’AI, come AccuWeather e Google Weather, permettono di monitorare in tempo reale le previsioni meteo, aiutando ulteriormente nell’organizzazione delle attività all’esterno e offrendo un grande supporto per la preparazione dei bagagli.