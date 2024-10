Bollette luce, la lavatrice di notte non è la soluzione: se vuoi risparmiare davvero segui queste regole

Molte famiglie italiane, per anni, hanno usato trucchi classici come quello di avviare la lavatrice di notte, convinti di poter ridurre significativamente le spese in bolletta, tuttavia questa abitudine incide davvero molto poco sul conto totale.

Con il passaggio obbligato dal mercato tutelato al mercato libero e gli aumenti continui, questi consigli non portano più i risultati di una volta.

La tariffa multioraria, infatti, ha visto gradualmente ridurre la differenza di prezzo tra le fasce orarie, diventando quasi uguali tra loro.

Per questo motivo, è diventato necessario rivedere le abitudini di consumo e affidarsi a strategie più mirate, con le quali si può risparmiare davvero sui costi dell’energia. Adottando nuove abitudini e convincendo la famiglia a rendere proprie alcune semplici indicazioni, non si avrà più paura delle scadenze mensili.

Seguendo le nuove regole, molto più indicate per il nuovo sistema di bollette, si potrà risparmiare facilmente una bella cifra a fine anno, arrivando anche a 600-700 euro per ogni famiglia.

Come ridurre davvero i costi in bolletta

Prima di tutto, è bene scegliere attentamente il fornitore di energia, confrontando le offerte disponibili sul mercato e individuando quella più adatta alle proprie esigenze. Per farlo, bisognerà tenere conto delle tariffe fisse e variabili, assicurandosi di leggere attentamente le condizioni contrattuali, così da evitare penali o costi accessori.

Per massimizzare il risparmio, è possibile anche scegliere fonti di energia rinnovabile che non solo sono più sostenibili, ma possono anche dare accesso a bonus e agevolazioni fiscali. Oltre al Governo, anche molti fornitori offrono tariffe scontate e agevolazioni per chi utilizza questo tipo di energia, permettendo di salvare ulteriormente qualche decina id euro.

Le regole d’oro per una bolletta leggera

Utilizzare prese intelligenti in tutta casa consente di controllare meglio i dispositivi elettrici, evitando sprechi inutili. Se un frigorifero deve rimanere sempre acceso, una TV, invece, può essere spenta tramite presa intelligente quando non è in uso. Anche apparecchi apparentemente di basso consumo, come caricatori o luci con spie attive, se lasciati collegati, incidono sulle spese annue.

Infine, un’altra strategia efficace è quella di monitorare i propri consumi elettrici, utilizzando gli strumenti online per tenere traccia dell’energia consumata. Capire quali dispositivi sono i più energivori è essenziale per scoprire cosa limitare, adottando un comportamento decisamente più attento. In questo modo, ogni accorgimento contribuisce a creare una somma di risparmio non indifferente, riducendo il peso delle bollette in modo sicuro.