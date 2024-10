Ritorno urgente a Londra: Re Carlo deve riprendere subito la cura contro la malattia | L’annuncio fa tremare i sudditi

Re Carlo costretto a fare subito ritorno a Londra per una nuova serie di trattamenti contro la malattia: il punto della situazione.

La salute di Re Carlo è da tempo sotto i riflettori. La notizia del cancro alla prostata ha portato non poco scompiglio non solo in famiglia ma anche tra gli addetti ai lavori e tra i sudditi.

Sin dalla scoperta della malattia, il sovrano non si è mai fermato ed ha portato a termine tutti i suoi impegni pubblici ma adesso le cose stanno per cambiare.

Di recente è infatti stato il protagonista di un viaggio con la Regina Camilla da cui si è visto costretto a fare ritorno per riprendere subito le cure. Ma vediamo quanto accaduto e come sta sua maestà.

Il difficile viaggio di Re Carlo

Come accaduto più volte in passato, Re Carlo e la regina consorte Camilla sono stati impegnati in un tour tra l’Australia e Samoa. Un viaggio davvero lungo e che ha visto sua maestà molto impegnato tra cene ufficiali, eventi pubblici ed incontri politici. Un percorso che lo ha visto sempre in prima linea con Camilla al suo fianco. Nonostante si sia sempre mostrato allegro, sorridente e in forma, lui stesso ha fatto intendere di essere molto stanco.

Secondo alcune indiscrezioni avrebbe anche espresso più volte il desiderio di tornare a casa. Come riportato dal portale dilei, inoltre, durante una delle ultime tappe, il Re avrebbe raccontato di aver ricevuto delle precise indicazioni dai medici. Questi avrebbero chiesto al Re di non stressarsi molto ma questo viaggio per lui era troppo importante. Un tour che però è finito ed a Londra adesso ci sono novità con cui fare i conti.

Le condizioni di Re Carlo

Il ritorno dal viaggio reale a Londra per Carlo si è rivelato essere diverso dal solito. A differenza delle altre volte, sua maestà ha fatto non solo il suo ritorno a casa ma si è anche accordato con i medici per riprendere il trattamento farmacologico interrotto proprio per prendere parte al viaggio. Un vero e proprio dovere per lui se vuole preservare ancora il suo stato di salute.

Questo però non è il solo dettaglio che tiene sulle spine i sudditi. Nel salutare il popolo di Australia e Samoa, Carlo ha espresso un desiderio ossia quello di poter tornare in futuro, salute permettendo. Inoltre ha sottolineato come avrebbe portato sempre con lui queste emozioni e tradizioni. Parole che adesso fanno temere per la vita del Re che potrebbe non tornare più in questa parte del mondo e non per suo volere.