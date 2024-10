Casa, comprala nuova a soli 40mila euro: la scegli da IKEA e te la portano pronta dove vuoi tu | Niente più mutui

Oggi, trovare una casa in affitto o acquistarne una è diventato un vero e proprio incubo, ma fortunatamente è nata una soluzione abbordabile per tutti.

I prezzi salgono continuamente e chi vive con un solo stipendio si ritrova spesso con poche opzioni tra cui scegliere. Le città più popolate e ben servite hanno costi ormai insostenibili, e chi lavora in centro o ha bisogno di servizi vicini si trova spesso costretto a fare lunghe tratte, aumentando le spese di trasporto e manutenzione dell’auto, oltre che l’inquinamento.

Tra bollette, spostamenti e rincari, abitare vicino al lavoro diventa una scelta costosa, portando molti a cercare alternative più accessibili, che però non sempre rispondono alle esigenze di chi vuole contenere i costi.

Per aiutare le famiglie in difficoltà, lo Stato ha fornito degli incentivi e dei sostegni economici destinati proprio a chi ha un basso reddito e ISEE, tuttavia non in tutti i casi son bastati questi aiuti.

In risposta a questi costi ormai fuori controllo, cresce la popolarità di una soluzione abitativa piccola ma super ottimizzata.

Casa economica, la nuova moda è promettente

Le tiny houses, spesso costruite con materiali eco-friendly e progettate per ridurre al minimo sprechi e consumi, offrono una soluzione abitativa flessibile ed economicamente sostenibile e oltre ad essere compatte e funzionali, si adattano facilmente a diverse esigenze. IKEA, prendendo spunto da questo nuovo modo di vivere, ha creato in collaborazione con Escape una casetta tutta sua, una soluzione autosufficiente che strizza l’occhio al futuro.

Questo progetto, noto come Tiny Home Project, offre una casetta di 17 metri quadri, completa di tutto il necessario per vivere comodamente, senza sprecare spazio né risorse. L’interno è organizzato per la massima funzionalità e lo stile è minimalista e chiaro, tipico delle proposte del negozio d’arredo, arricchito da materiali naturali e dettagli scuri che aggiungono un tocco di eleganza.

Perché questa casa è così economica?

Le tiny house sono ideali anche per chi desidera un contatto diretto con la natura ed è progettata per essere completamente autosufficiente, con pannelli solari per l’energia e materiali riciclati che supportano l’ambiente. Senza bisogno di allacciamenti elettrici e con l’impiego di materiali sostenibili, questa abitazione rappresenta uno stile di vita minimalista e consapevole, in linea con la filosofia di IKEA di promuovere un abitare più green.

Il punto forte di questa soluzione è che è disponibile a circa 40.000 euro, con una versione full optional, completamente arredata, che arriva a poco più di 53.700 euro.