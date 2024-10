Amazon, in questo catalogo segreto vendono tutto a pochissimo: scopri i prodotti e riempi il carrello

Il catalogo nascosto di Amazon promette di far risparmiare migliaia di euro sui prodotti ogni anno. Ecco di cosa si tratta.

Amazon, il più grande colosso degli eCommerce conosciuto ormai in tutto i lmondo, ha già riscritto le regole dello shopping online una volta, portando innovazioni che hanno trasformato per sempre il modo in cui si fanno acquisti.

I suoi punti di forza sono una scelta pressoché illimitata di prodotti, consegne rapidissime, resi gratuiti e rimborsi immediati, ovvero tutti elementi che lo hanno reso il leader indiscusso del settore e un punto di riferimento per milioni di persone.

Presente in praticamente ogni parte del mondo, offrendo prodotti perfetti a costi vantaggiosi, ha fatto abituare il pubblico a un certo modo di fare shopping, tuttavia ad oggi sono altre le priorità dei consumatori.

Vista la domanda sempre crescente di prodotti a basso prezzo, Amazon sta puntando su una nuova strategia destinata a rispondere alla crescente concorrenza di eCommerce low-cost, come Temu e Shein, che hanno saputo conquistare una vasta clientela offrendo prodotti a prezzi irrisori, seppur con tempistiche di consegna più lunghe.

Catalogo Amazon low cost, come funziona

Per contrastare il mercato cinese in espansione, Amazon ha deciso di inaugurare un nuovo e separato negozio online, dedicato esclusivamente ai prodotti a prezzi ultra convenienti. Qui sarà possibile trovare gioielli a meno di 8 euro, divani a partire da 20 euro, offrendo un catalogo che promette articoli a costi che nei negozi tradizionali sarebbero impensabili.

Il nuovo store sarà logisticamente collegato a un centro situato in Cina e, pur non raggiungendo le tempistiche di consegna fulminee classiche di Amazon, garantirà comunque un servizio rapido, con tempi di consegna stimati intorno ai 10 giorni per gli Stati Uniti.

Quando sarà disponibile il nuovo negozio?

Per la prima volta, anche Amazon si addentra in un settore tipicamente low-budget, cercando di rispondere alle sfide imposte dai competitor cinesi con una proposta in grado di unire prezzi bassi a una logistica comunque affidabile.

Il nuovo eCommerce sarà inizialmente separato dalla piattaforma principale di Amazon, con un sito indipendente. La notizia, riportata dal sito The Information, fa riferimento a documenti ufficiali provenienti da Amazon, che indicano come ormai l’azienda sia prossima al lancio di questa piattaforma. Nonostante non ci siano ulteriori informazioni in merito, si può pensar che sia solo una questione di tempo prima che il nuovo sito venga elaborato e messo a disposizione del pubblico.