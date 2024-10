“Non mi hanno rinnovato il contratto”: Fabio Fazio licenziato in tronco | Fatto fuori senza alcun preavviso

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per il conduttore Fabio Fazio: lo hanno licenziato senza alcun preavviso.

Gli ultimi anni per il conduttore Fabio Fazio si sono rivelati essere particolarmente movimentati a causa di alcuni cambiamenti, anche molto importanti.

Lo ha ammesso anche il diretto interessato che di recente ha parlato anche di una notizia davvero difficile da superare e questo a causa proprio del suo passato.

Il conduttore all’improvviso si è infatti ritrovato a dover gestire un licenziamento in tronco ed addirittura senza alcun preavviso ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Fabio Fazio licenziato

Il pubblico ama Fabio Fazio e lo confermano i numeri ed i dati di ascolto del suo format per eccellenza dal titolo Che Tempo che Fa? Il talk è stato per anni un vero e proprio cavallo di battaglia della rete televisiva Rai e per diverso tempo è andato in onda sul terzo canale con ascolti record. Questo però non è bastato e circa due anni fa è arrivato il clamoroso colpo di scena per tutti, addetti ai lavori e pubblico.

Il conduttore Fabio Fazio ha infatti detto addio alla rete televisiva di Viale Mazzini per approdare sul Nove e cominciare qui una nuova avventura. Ancora una volta il noto professionista ha portato il suo prodotto in prima serata con Luciana Littizzetto ed anche in questo caso i numeri lo hanno premiato. Per questo motivo Fazio ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa proprio in merito al suo addio alla Rai.

La rivelazione di Fazio

Perla di diamante del canale Nove e del gruppo Discovery, Fabio Fazio di recente è stato ospite di una puntata di Passa dal BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Nel corso di questa intervista ha toccato alcuni temi caldi della sua carriera e tra questi anche il suo addio alla Rai. Una notizia arrivata per lui come un fulmine a ciel sereno in quanto il tutto è stato deciso dai vertici: “Due anni fa quando non mi hanno rinnovato il contratto l’ho visto come una vicenda incredibile”.

Dopo tanti anni in Rai non si aspettava di certo una tale uscita di scena ed ha sottolineato: “Alla fine evidentemente qualcuno ha espresso un desiderio e qualcuno lo ha accontentato. La televisione non è tua, devi accettare che accadano queste cose”. Un addio amaro quindi ma Fazio non ha preso questo cambiamento come il più difficile della sua carriera ma lo ha saputo sfruttare per portare avanti un progetto che si può definire vincente.