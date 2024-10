“Rischia di peggiorare”: Milly Carlucci, allarme rosso per le sue condizioni | Il responso del medico è durissimo

Il responso del medico dopo l’ultimo controllo mette in allarme la conduttrice Milly Carlucci: ecco cosa sta succedendo.

Questi giorni per la conduttrice Milly Carlucci rischiano di essere davvero difficili e tutto questo a causa del responso del medico dopo un controllo approfondito.

Una situazione complicata che rischia di mettere nei guai la conduttrice che anche in diretta, durante la messa in onda di Ballando con le Stelle, ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano l’amaro in bocca.

Le attuali condizioni di salute rischiano infatti di non permettere allo show del sabato sera di Rai 1 di andare in onda regolarmente ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Milly Carlucci, l’annuncio shock

Durante la messa in onda di un recente appuntamento con Ballando con le Stelle, la conduttrice ha chiuso la puntata con una frase che sembra far temere il peggio. Nel sottolineare l’ennesimo finale di puntata senza alcuna eliminazione, la conduttrice ha sottolineato: “Gli autori mi dicono che a causa degli infortuni e delle possibilità di ritiro in questa puntata, nonostante tutti gli annunci, non eliminiamo nessuno”.

Secondo quindi le direttive degli autori, il cast non ha perso alcun concorrente nel corso dell’ultima puntata perché in realtà rischia di farlo proprio in questi giorni. Le condizioni di una delle concorrenti in gara preoccupano e non poco i medici che in tal senso sono stati ben precisi nel loro responso. Una situazione che potrebbe evolvere nelle prossime ore ma vediamo chi rischia di andare via.

Ballando con le Stelle, chi è a rischio ritiro

Nel corso del consueto appuntamento con Ballando abbiamo assistito ad un dibattito in studio tra la giuria ed una delle concorrenti ossia Nina Zilli. La cantante si è infortunata alcune settimane fa ed ha riportato la frattura di tre costole ed in merito ha ammesso: “C’è rischio di peggioramento, il medico mi ha prescritto riposo assoluto per due/tre settimane”. La Zilli ha poi aggiunto: “Non ce la faccio più. Non posso più ballare”.

Al momento, dopo un primo confronto, la giuria sembrerebbe aver convinto la cantante a prolungare la permanenza e consigliato al ballerino di preparare coreografie che le permettessero di non mettere a rischio le costole ed il piede. Nonostante questo la situazione resta delicata ma soprattutto in continua evoluzione. Per questo la cantante potrebbe in ogni momento comunicare la sua decisione ed a quel punto dovrà essere Milly a decidere se riferirlo al pubblico tramite social o in prima serata.