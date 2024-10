WhatsApp, parte l’allarme spia: la tua privacy non esiste più | Beccali subito o leggeranno ogni tuo segreto

WhatsApp è una delle app più usate al mondo, parte fondamentale della nostra vita sociale e professionale poiché permette di restare in contatto ovunque, condividendo messaggi, foto, video e aggiornamenti di stato in tempo reale, rischiando costantemente di incontrare malintenzionati.

Più si fa affidamento a queste piattaforme, più ci si espone ai rischi connessi alla sicurezza informatica, infatti le app di messaggistica istantanea come WhatsApp non sono sempre così sicure come potremmo pensare.

Per quanto l’app utilizzi la crittografia end-to-end, che protegge le conversazioni dagli sguardi esterni, ci sono metodi attraverso i quali le persone riescono a superare queste barriere digitali.

Con l’aumento delle tecniche di hacking, diventa essenziale conoscere come tutelarsi diventa essenziale per preservare la privacy e la sicurezza personale.

WhatsApp ha cercato di migliorare la sicurezza, introducendo strumenti per limitare chi può vedere il nostro stato, la foto profilo e l’ultimo accesso, ma i problemi di sicurezza restano, perché non sempre è possibile capire chi potrebbe controllare il nostro profilo senza il nostro consenso.

Spie su WhatsApp

A volte, ci sono indizi che possono aiutarti a scoprire se qualcuno ti sta spiando e uno dei metodi più semplici è monitorare chi visualizza costantemente il tuo Stato su WhatsApp. Per verificarlo, accedi alla sezione “Aggiornamenti” e poi su “Il mio Stato” e, una volta dentro, clicca sull’icona dell’occhio per visualizzare chi ha visto i tuoi aggiornamenti.

Se noti che qualcuno guarda frequentemente i tuoi stati, potrebbe essere segno che sta monitorando i tuoi movimenti. Per una verifica più accurata, prova a pubblicare foto diverse per alcuni giorni consecutivi, così se c’è qualcuno che visualizza ogni immagine pubblicata, potrebbe essere il caso di fare attenzione.

Come evitare che ti spiino il profilo WhatsApp

Per risolvere ogni problema, puoi andare nelle impostazioni di WhatsApp e selezionare “Privacy dello stato”, dove troverai diverse opzioni per restringere la visibilità del tuo Stato. Nel caso tu voglia aumentare la protezione dell’account, puoi valutare di nascondere la tua foto profilo ai non contatti. Per farlo, basta andare su “Impostazioni”, selezionare “Privacy” e poi “Immagine del profilo“.

L’ultimo metodo efficace per aumentare la tua privacy su WhatsApp riguarda la gestione dell’opzione “Ultimo accesso e online“. Questo controllo ti permette di selezionare chi può vedere l’ora in cui hai utilizzato WhatsApp per l’ultima volta, così da evitare che possano tracciare le tue attività, tuttavia, attivando questa restrizione, non potrai più vedere gli ultimi accessi dei tuoi contatti.