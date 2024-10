Ristruttura casa senza bonus, per risparmiare segui i consigli degli esperti: spese tagliate del 50%

Le ristrutturazioni son un tema che ha ricevuto molta attenzione dal Governo negli scorsi anni, molte persone però non sono riuscite ad accaparrarsi i bonus tanto pubblicizzati.

Le incertezze politiche, la nuova Legge di Bilancio ancora in fase di definizione e, soprattutto, la poca fiducia dei cittadini nei confronti del problematico Superbonus hanno fatto sì che sempre di più si scelga di ricorrere a soluzioni alternative per risparmiare sulla casa.

Con tutti i cambiamenti del momento è infatti difficile capire chi potrà beneficiare del bonus ristrutturazione e molti si stanno chiedendo in questi giorni se valga la pena aspettare le novità o se iniziare i lavori senza affidarsi agli incentivi statali.

Gli esperti, fortunatamente, da tempo condividono con tutti le giuste strategie per facilitare questo processo evolutivo della casa, perciò rimane tutt’ora possibile migliorare la propria abitazione senza trasformarla in un cantiere permanente.

Come risparmiare sulle ristrutturazioni?

I bonus di sicuro rappresentano un grande aiuto per i cittadini, tuttavia chi non può soddisfare i requisiti, o semplicemente non è interessato a ciò che offre lo Stato, può seguire uno o più trucchi che da tempo immemore vengono tramandati e seguiti.

Il più famoso, che permette di abbattere i costi della manodopera, è il fai da te. Nel caso in cui le stanza abbiano bisogno solo di una piccola ritoccata, si può pensare di tinteggiarla in autonomia, donando freschezza e luminosità all’ambiente, scegliendo inoltre il colore preferito o che meglio rispecchia la moda del momento.

Ristrutturazioni low cost senza bonus

Il restauro e la modifica degli elementi già presenti in casa permettono di risparmiare moltissimo, abbassando notevolmente il budget da dedicare a questo tipo di interventi. Porte e termosifoni, ad esempio, possono essere ripristinati totalmente senza dover arrivare alla sostituzione. Guardando video su YouTube, tutorial o chiedendo consiglio a persone più esperte, si riuscirà ad ottenere un risultato davvero strabiliante.

Per un intervento più ristrutturato, poi, si può ricorrere al cartongesso. Il materiale versatile, leggero e facile da installare, può essere utilizzato per dividere gli ambienti o creare un moderno controsoffitto. Questa modifica aggiunge un tocco di design e ne aumenta la funzionalità, oltre che il valore complessivo. Nel caso in cui si stia cercando una soluzione per rimodernare il pavimento, è possibile optare per una soluzione rapida, efficace ed economica. Tramite la sovrapposizione, si possono evitare tutti i lavori di demolizione e sostituzione del pavimento, ottenendo comunque un look totalmente nuovo.