Netflix hackerato, milioni gli utenti hanno perso tutto: quest’avvenimento è stato fatale | Difenditi subito

Netflix ormai da diversi anni offre un mondo di intrattenimento immediato, che può essere visto direttamente dal divano di casa, al tavolo della cucina, o persino in viaggio. Ultimamente però molti abbonati stanno subendo truffe molto preoccupanti.

Nonostante la presenza di numerosi titoli in costante aggiornamento, il catalogo di Netflix e l’account sono stati oggetto di numerosi attacchi da parte di malintenzionati.

I recenti aumenti di prezzo e le restrizioni sulla condivisione degli account hanno lasciato però molti utenti delusi. Il catalogo condiviso è stato una delle caratteristiche che ha reso Netflix così amato, ma le nuove regole stanno limitando la possibilità di dividere i costi e ampliare l’accesso.

Questo clima ha già reso gli utenti particolarmente sospettosi, ma i costi e le restrizioni non sono le uniche preoccupazioni, infatti con la crescita degli utenti e dei servizi digitali, anche la sicurezza informatica è diventata un tema caldo.

Purtroppo, molte delle piattaforme di streaming, inclusa Netflix, sono diventate bersagli degli hacker, mettendo a repentaglio la sicurezza di dati e risparmi di tutti.

Quali sono i rischi per chi usa Netflix?

Account rubati, dati personali trafugati e truffe via email sono solo alcuni dei rischi a cui è esposto chi usa questi servizi. Per gli abbonati, il rischio di perdere l’accesso ai propri contenuti o di vedere compromessi i propri dati bancari e personali è una minaccia reale. Proprio per questo, è fondamentale rimanere vigili e adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere il proprio account e la propria privacy.

La stessa Netflix è a conoscenza di questi problemi legati alla sicurezza, tanto che ha condiviso alcune linee guida per aiutare gli utenti a proteggere il proprio account. Un attacco molto comune è il phishing, ovvero l’invio di email o messaggi SMS che fingono di essere comunicazioni ufficiali di Netflix, chiedendo di fornire dati personali come password, numero di carta di credito o informazioni bancarie.

Come evitare di finire nella truffa?

Ecco alcuni suggerimenti utili per identificare e gestire queste situazioni:

Attenzione ai messaggi sospetti;

Non cliccare su link sconosciuti;

Segnala i messaggi sospetti;

Proteggi le tue credenziali;

Controlla la tua banca.

Inoltre, Netflix raccomanda di utilizzare sempre un antivirus aggiornato per proteggere dispositivi e dati personali e di controllare l’indirizzo del mittente di email sospette. Se si notano incongruenze o errori, è probabile che si tratti di un tentativo di truffa.