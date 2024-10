Festival di Sanremo, dopo tanti tentativi finiti male arriva la buona notizia: nella lista dei big c’è anche la nota cantante

Dopo tanti anni di attesa per la nota cantante è in arrivo la grande occasione al Festival di Sanremo: cosa viene fuori.

Il Festival di Sanremo 2025 è ancora alle battute iniziali. In questo momento di ufficiale vi è infatti solo il nome del conduttore che sarà appunto Carlo Conti dopo diverse edizioni nelle mani di Amadeus.

Questo cambio della guardia avrà i suoi effetti e non solo sull’orario come Conti ha già ampiamente chiarito. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il cast di artisti in gara.

Ci saranno senza dubbio volti nuovi della musica italiana ma allo stesso tempo alcuni graditi ritorni come quello di una cantante amatissima.

Festival di Sanremo: il colpo a sorpresa

La gestione della nota kermesse musicale italiana da parte di Amadeus ha sempre convinto il pubblico. I numeri parlavano chiaro con record su record messi a segno in tutte le edizioni curate dal conduttore. Allo stesso tempo però quanto fatto dall’ex volto di punta di casa Rai non ha sempre convinto gli artisti.

Uno su tutti Fabrizio Moro che di recente ha condannato la presenza di giovani ragazzini alle prime armi, premiati non per la bravura ma per gli stream. Il noto artista non è però il solo che nel tempo ha contestato il lavoro di Amadeus in quanto un’altra cantante negli anni ha lamentato la sua esclusione ed una sorta di pregiudizio su di lei. Una nota artista che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe entrare a far parte proprio del cast di Sanremo.

Le scelte di Carlo Conti

In queste settimane si continua a fare il punto sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Mentre è in corso la selezione per le Giovani voci, si discute della lista dei big che potrebbero scendere in gara. Lo ha di recente fatto anche il giornalista Luca Dondoni che, nel corso di un appuntamento con La Volta Buona, ha fatto i nomi degli artisti più quotati e tra questi vi è una inaspettata sorpresa.

In merito l’esperto ha rivelato: “Abbiamo già fatto i nomi di Anna e di un possibile Tiziano Ferro ma bisognerebbe tenere d’occhio Matteo Bocelli, Raf e Alex Britti, Bresh e Arisa. Ed ancora Ron oppure Caparezza“. Il nome di Arisa è quello che più di tutti sembra stuzzicare il pubblico in quanto la cantante in passato ha ammesso di soffrire e non poco la continua esclusione da parte di Amadeus. Con il cambio della guardia potrebbe quindi arrivare anche per lei una nuova possibilità.