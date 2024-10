Fuori dal cast di Amici: una telefonata ha cambiato tutti i suoi piani | La produzione deve correre subito ai ripari

Incredibile novità nel cast di Amici di Maria De Filippi: dopo una importante telefonata è stato fatto fuori anche lui.

Nonostante le tante novità introdotte in questa edizione, Amici di Maria De Filippi continua a macinare grandi ascolti e per tutto il gruppo lavoro arrivano ogni giorno grandi soddisfazioni.

Un buon risultato visto il lavoro di questi mesi in quanto diversi volti noti del programma sono stati sostituiti: da Raimondo Todaro come insegnante alle ballerine Francesca Tocca e Giulia Stabile.

Non è però ancora finita qui. Di recente infatti una incredibile indiscrezione ha rivelato di una ulteriore novità nel cast del talent ma vediamo cosa sta succedendo.

Amici: una novità incredibile

In questo momento gli appassionati del talent sono alle prese con le prime puntate di messa in onda. Gli allievi si stanno facendo conoscere dai telespettatori e piano piano tutti stanno mostrando le loro qualità. Tutto questo, ossia la fase pomeridiana, durerà fino al prossimo mese di febbraio per poi cambiare tutto. Gli allievi infatti dovranno cimentarsi anche con una fase più difficile ossia quella del serale.

Una fase a cui potranno accedere solo i migliori, divisi in squadre e non giudicati più dagli insegnanti. Durante il serale sarà infatti una giuria esterna a valutare le prove e decidere di volta in volta chi dovrà lasciare il programma. In tal senso sono previste però alcune novità come quella relativa ad un addio improvviso che ha lasciato tutti, addetti ai lavori e fan, senza parole.

Addio al giurato

Nel corso delle ultime edizioni, il pubblico di Amici ha visto Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè nei panni dei giudici. Qualcosa però potrebbe cambiare in questa edizione perché una telefonata potrebbe aver cambiato del tutto i piani di uno di loro. Nel dettaglio stiamo parlando del cantante Michele Bravi che potrebbe avere una importante novità in ballo.

Secondo quanto riferisce l’esperto di gossip Amedeo Venza, il giovane artista non sarà confermato nella giuria del talent per il serale. Questo perché il cantante sarà impegnato con la Rai ma soprattutto con la prossima edizione del Festival di Sanremo. Per lui, in qualità di cantante ed artista, si tratta senza dubbio di una grande occasione. Il pubblico invece dovrà fare a meno di lui che da sempre piace a tutti per la sua dolcezza. Infine la produzione del talent e Maria De Filippi dovranno mettersi quanto prima al lavoro per trovare una giusta alternativa.