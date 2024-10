Royal Family travolta da un nuovo scandalo: nascosta tutta la verità ai sudditi | Una questione da milioni di sterline

Un nuovo scandalo rischia di travolgere la Royal Family e questa volta è tutta questione di soldi: cosa viene fuori.

Quando si è esposti si rischia sempre di finire al centro di qualche polemica o anche nella bufera per qualche grave scandalo. Ne sa qualcosa la famiglia reale inglese che da anni deve fare i conti con momenti complicati.

Gli scandali che hanno travolto i membri della Royal Family sono tanti: dalla storia d’amore extraconiugale di Re Carlo con Camilla, alla presunta amante del Principe William fino alla fuga del Principe Harry con Meghan Markle.

Non è però finita qui perché adesso tutti rischiano di dover fare i conti con una nuova bufera legata questa volta alle spese della corona e che spesso vengono taciute ai sudditi stessi.

Royal Family travolta dallo scandalo

La famiglia reale inglese ha senza dubbio diversi onori legati alla loro storia familiare, al ruolo di spicco che occupano. Allo stesso tempo però far parte della Royal Family ha un costo in doveri. Ci sono determinate regole da seguire, sia nel comportamento che negli impegni da cui possono chiedere una esenzione solo in casi particolari come problemi di salute. Vi è però un altro impegno molto importante ossia rispettare i propri sudditi.

E proprio gli inglesi hanno deciso di alimentare una nuova polemica che questa volta rischia di travolgere Re Carlo, Camilla e tutti i membri di spicco della casata. Da oltre quattro anni infatti la corona inglese non è più solita dichiarare la lista dei regali reali e la polemica rischia di divenire infuocata visto che si parla di cifre molto importanti e non solo.

Inglesi sul piede di guerra

La Royal Family inglese in passato ha sempre informato i sudditi in merito ai regali reali ricevuti da ospiti oppure da aziende con cui sono in contatto diretto. Da alcuni anni però la corona ha smesso di farlo e con ogni probabilità a causa di alcuni scandali che diversi gioielli in passato hanno scatenato. Adesso però i sudditi sembrano essere comunque sul piede di guerra e questo a causa di alcuni gioielli di cui non è mai stato reso noto nulla.

Nel dettaglio stiamo parlando dei doni di nozze ricevuti dal Principe William e da Kate Middleton o ancora degli orecchini indossati da Meghan Markle durante un viaggio istituzionale nel 2018. Gioielli anche particolarmente costosi in quanto si parla, solo se facciamo riferimento agli orecchini, di circa 500 mila euro. Oltre alla questione economica i sudditi sono interessati anche alla provenienza in quanto alcuni regali sono arrivati da luoghi in guerra o che sfruttano i lavoratori.