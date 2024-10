Risparmio, 3 regole d’oro per mettere via un tesoretto senza rinunciare a nulla: io mi ci sono comprato casa

Per molte persone risparmiare significa fare enormi sacrifici, rinunciando ai piaceri quotidiani o, addirittura, a qualche acquisto fondamentale per la propria routine.

Chi ha provato a seguire un’abitudine legata al risparmio, si è trovato a dover scegliere tra una serata fuori con gli amici o la tranquillità di vedere qualche soldo in più sul conto a fine mese, tuttavia questo stile di vita non solo aumenta l’ansia generale, ma rischia anche di corrodere i rapporti con amici e parenti.

La verità è che risparmiare, senza stravolgere la propria vita, può sembrare complicato soprattutto all’inizio, poiché tra bollette, affitti e piccoli lussi, sembra sempre che le spese abbiano la meglio sui buoni propositi.

Fortunatamente, con un po’ di organizzazione e qualche trucco, anche chi vive con poche entrate può iniziare a vedere dei risultati. Il segreto non è tanto nel privarsi delle cose che si ama, ma nell’imparare a gestire al meglio le entrate e capire dove si può davvero ottimizzare senza stress.

Mettendo in pratica tre semplici regole, si possono raggiungere cifre inimmaginabili, tanto alte da poter anche portare all’acquisto di una casa, di una macchina o alla prenotazione di un viaggio extra lusso.

Come risparmiare senza rinunce?

La prima cosa da fare, non appena si conoscono le entrate economiche del mese, è quella di seguire una regola molto basica e anche personalizzabile, ovvero la regola del 50/30/20. Questo metodo aiuta a suddividere le entrate in modo equilibrato, destinando il 50% alle spese essenziali (affitto, bollette, alimentari), il 30% alle spese discrezionali (cene fuori, viaggi, shopping) e il 20% viene riservato ai risparmi o al pagamento di debiti.

Il punto forte di questa formula è che, per chi ha un’entrata fissa, gli importi sono già programmabili in anticipo, offrendo una visione più completa del proprio patrimonio.

Le tre regole per risparmiare una fortuna

Uno dei modi più efficaci per non “sentire” il peso del risparmio è automatizzarlo. All’inizio del mese, è possibile trasferire automaticamente una parte delle entrate su un conto di risparmio o in un box di risparmio già presente nell’home banking. In questo modo, non sarà necessario nemmeno vedere i soldi sul conto corrente, evitando così la tentazione di spenderli.

Infine, invece di tagliare fuori tutte le spese divertenti, è consigliabile ridurle in maniera intelligente. Per esempio, stabilendo un giorno alla settimana in cui non si deve spendere nulla o limitando le uscite a pranzo, continuando così a godere della vita, semplicemente prestando attenzione a come si gestiscono quelle piccole spese che, sommate, fanno la differenza.