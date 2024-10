Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri spalle al muro: verrà a galla la terribile verità sulle sue azioni

Nuovi colpi di scena attendono il pubblico della soap de Il Paradiso delle Signore: protagonista Umberto Guarnieri.

Nonostante alcuni illustri addii, questa edizione de Il Paradiso delle Signore non smette di stupire il pubblico che con interesse continua a seguire l’evolversi delle vite dei protagonisti.

Tra questi troviamo anche il commendator Umberto Guarnieri, presente sin dalla terza stagione della soap e quindi della prima in versione daily. Il suo personaggio è tra i cattivi di questa soap e per questo piace tanto ai telespettatori.

Il noto personaggio però sta per andare incontro ad un vero e proprio colpo di scena perché le bugie raccontate di recente potrebbero venire presto a galla.

Caos Il Paradiso delle Signore

Il personaggio di Umberto da sempre divide il pubblico tra coloro che fanno il tifo per i buoni e chi invece apprezza la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari. Uno scopo pronto a raggiungere in ogni modo anche con modalità che mettono nei guai anche coloro che gli stanno intorno. Proprio in tal senso nel corso dei prossimi episodi è in arrivo un clamoroso colpo di scena.

Nel corso della precedente stagione, Umberto ha coinvolto Matteo Portelli nei suoi piani e ricattandolo lo ha costretto ad agire contro il suo stesso fratello ossia Marcello Barbieri. Un ricatto che il noto banchiere sta portando avanti anche negli episodi in onda senza sapere però che per lui è in arrivo un ostacolo. Vediamo di seguito cosa sta per accadere e cosa farà Matteo contro Guarnieri.

Dramma per Umberto Guarnieri

Durante le prossime puntate in onda dal 28 al 31 ottobre, Marcello si recherà in Germania per approfondire quanto accaduto nel caso Hofer. Sul posto dovrà fare i conti con una dura realtà ossia il coinvolgimento di suo fratello Matteo. Tornato in Italia chiederà proprio a quest’ultimo una spiegazione e Portelli deciderà finalmente di raccontargli del ricatto di Guarnieri ai danni di sua madre Silvana e del suo trapianto.

Scoperto il reale motivo dietro il gesto di suo fratello, Barbieri deciderà di mettere in atto il suo piano per vendicarsi di Umberto e dei suoi raggiri. Il commendatore, che fino a questo momento, si è sempre considerato al sicuro dovrà quindi rivedere i suoi piani e preparasi al peggio. La verità di Marcello non solo rischia di distruggere la sua reputazione ma potrebbe rovinare di nuovo i suoi rapporti con la figlia Marta, da sempre contraria a queste pratiche disoneste del padre.