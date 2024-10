Amadeus è avvisato: il suo nuovo format non è ancora iniziato ma è già rischio | Il piano della concorrenza

Il conduttore Amadeus rischia di doversi scontrare con dei veri e propri colossi della concorrenza: i piani per fermarlo.

Il passaggio dalla Rai al Nove per Amadeus si è rivelato essere particolarmente doloroso. Non solo perché la rete è stata per anni la sua casa ma anche per i suoi ascolti che sono diminuiti in modo drastico.

In questi giorni infatti il conduttore è alle prese con il flop del format Chissà chi è, in onda nella fascia del preserale, che non riesce a veder lievitare gli ascolti. In tal senso sono in corso delle valutazioni sia da parte del conduttore che dei vertici.

Non è però finita qui per Amadeus che rischia adesso di dover fare delle importanti valutazioni anche in merito ad un suo secondo format e tutto a causa della concorrenza ma vediamo cosa sta succedendo.

Amadeus in bilico

Quando Amadeus ha firmato il nuovo contratto con Nove, la rete ha assicurato al conduttore alcuni format. Il primo è appunto Chissà chi è, che però non sta raggiungendo gli obiettivi che tutti si erano prefissati e adesso rischia di cambiare orario di messa in onda. Non è però finita qui perché a breve prenderà il via il secondo programma che la rete aveva pensato per Amadeus e si tratta del ritorno de La Corrida.

Secondo i piani iniziali della rete, questo nuovo format dovrebbe andare in onda di mercoledì in prima serata. I piani però dei vertici potrebbero cambiare e questo per non correre rischi. La concorrenza sembra infatti decisa ad agire e fermare Amadeus con nomi importanti e format vincenti ma vediamo quali sono.

Il piano contro Amadeus

Secondo quanto riferisce Libero.it, in casa Mediaset la strategia è già ben decisa. Per sfidare Amadeus il mercoledì in prima serata andrà in onda il format “This is me”. Si tratta di un programma con protagonisti alcuni ex allievi di Amici ed al timone la coppia formata da Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

In Rai invece le valutazioni sono ancora in corso ma ci sarebbe già una prima idea. Il portale davidemaggio ha rivelato come i vertici della rete televisiva di Viale Mazzini starebbero valutando la possibilità di inserire nel palinsesto il format dal titolo “Chi può batterci” di Marco Liorni. L’opzione più quotata è quella della messa in onda di venerdì ma a questo punto si potrebbe ipotizzare anche un appuntamento al mercoledì.