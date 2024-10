Non li vogliono nemmeno in Portogallo: Harry e Meghan sono disperati | Migliaia di cittadini sul piede di guerra

Le polemiche non finiscono mai soprattutto quando si parla del Principe Harry e di Meghan Markle: è guerra anche in Portogallo.

Il Principe Harry e la consorte Meghan Markle non sono di certo nuovi alle polemiche in quanto, nel corso degli ultimi anni, hanno fatto discutere spesso a causa delle loro scelte.

Decisioni che hanno scontentato sia la famiglia di origine che i sudditi inglesi ma non è a quanto pare finita qui perché in questi giorni stanno facendo discutere anche in Portogallo.

Parte della popolazione si è infatti schierata contro l’arrivo dei duchi del Sussex e con una motivazione ben precisa ma vediamo cosa sta succedendo.

Harry e Meghan agitato i portoghesi

Meghan non vuole tornare più a Londra ma Harry ha ancora degli affari e delle associazioni da gestire in Europa. Inoltre Re Carlo sembra deciso a non concedere più Frogmore Cottage alla coppia. Per questo motivo i due sono giunti ad un compromesso ed hanno deciso di comprare una villa in un resort in Portogallo. In questo modo i due possono tornare ogni volta che vogliono in Europa senza però vivere a Londra.

Inoltre in questo modo Harry può incontrare anche sua cugina Eugenie con cui da sempre è in buoni rapporti. La cugina ha infatti anche lei una villa a pochi km da quella acquistata dai Sussex. Tutti punti positivi quindi ma da qualche giorno c’è un problema con cui fare i conti ed ha anche vedere con la rabbia dei residenti.

Portoghesi sul piede di guerra

I duchi di Sussex hanno quindi comprato questa villa nei pressi di Comporta, una città sul mare ad un’ora di viaggio a sud di Lisbona. Si tratta di una zona nota per essere la casa di alcuni surfisti che da sempre ci si recano per sfruttare le onde. Da quando sono arrivati i vip e adesso che sono in arrivo anche i membri della famiglia reale, quella zona è stata chiusa ai non residenti. Inoltre se si vuole sfruttare la spiaggia bisogna comprare un biglietto di ingresso particolarmente costoso.

Come accaduto quindi 4 anni fa con gli abitanti di Montecito, luogo dove i Sussex vivono in America, anche i portoghesi adesso attendono una invasione di massa da parte di volti noti decisi ad accaparrarsi una villa vicino ai due reali. Una situazione che ha già fatto scattare la protesta e questa potrebbe evolversi ulteriormente quando i Sussex faranno il loro arrivo per la prima volta.