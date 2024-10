Eurospin, se non puoi fare a meno di mangiare i suoi biscotti c’è un perché: non immagini neanche chi li produce

Eurospin è uno dei discount che in Italia si è guadagnato una reputazione molto solida tra i consumatori, diventando una delle catene più apprezzate.

La sua capacità di unire qualità e prezzi accessibili l’ha resa una scelta obbligata per chi cerca il massimo risparmio senza rinunciare alla bontà dei prodotti, infatti dietro ai suoi marchi “sottomarca” si nascondono grandi aziende alimentari che collaborano con il discount per proporre prodotti eccellenti a prezzi molto inferiori rispetto ai grandi nomi del mercato.

Una delle strategie vincenti di Eurospin è quella di collaborare con produttori famosi, mantenendo bassi i costi grazie a un packaging più semplice e a una ridotta spesa in pubblicità.

Questo significa che molti dei prodotti che si trovano sugli scaffali del discount sono prodotti negli stessi stabilimenti di marchi ben più costosi, ma venduti a un prezzo decisamente inferiore.

Grandi marchi dietro i prodotti Eurospin

Un esempio sono i tortellini Tre Mulini, che molti non sanno essere prodotti da Giovanni Rana, un’icona della pasta fresca italiana. Stessa cosa per il prosciutto e il salame Milano della linea La Bottega del Gusto, che provengono dagli stabilimenti di Casa Modena, una garanzia quando si parla di salumi di alta qualità.

Anche il tè a marchio Eurospin, nelle varianti limone, pesca e verde, è prodotto da San Benedetto, una delle aziende leader nel settore delle bevande. E per chi ama i gelati, la linea Dolciando offre coni e sorbetti realizzati nientemeno che da Sammontana, un altro grande nome italiano.

Perché i biscotti Eurospin sono così buoni?

Tra i prodotti che hanno suscitato particolare interesse, ci sono i biscotti Buon Mattino, disponibili sugli scaffali Eurospin da ormai diversi anni. Molti consumatori si sono accorti del loro sapore familiare e, indagando sull’etichetta, hanno scoperto che questi biscotti sono prodotti da Colussi, un’azienda storica che ha segnato l’evoluzione dell’industria dolciaria italiana. Questo marchio, conosciuto per la sua attenzione alla qualità e alla tradizione, ha saputo portare nei supermercati Eurospin un prodotto eccellente, mantenendo però un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Non sorprende, dunque, che i biscotti Buon Mattino siano diventati un must per chi fa la spesa da Eurospin, infatti benché il gusto sia quello inconfondibile di Colussi, il prezzo è decisamente più conveniente rispetto a prodotti simili di altre marche, attirando l’attenzione dei clienti di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, diventando un alleato fondamentale per colazioni, merende e sfizi dolciari.