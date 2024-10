Riscaldamento, smetti di bruciare i tuoi soldi: questa classifica ti fa risparmiare centinaia di euro ogni anno

L’inverno è alle porte e il maltempo ha già causato danni con alluvioni e condizioni estreme, soprattutto nel Nord Italia. Per questo motivo, il freddo è ormai un pensiero fisso per molte famiglie.

Con le temperature che iniziano a calare, cominciano ad accendersi i primi riscaldamenti, tuttavia il costo per mantenere una temperatura adeguata all’interno delle case è in continuo aumento.

Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, tale importo supererà nella maggior parte dei casi anche i mille euro a famiglia.

Questo dato è particolarmente allarmante, soprattutto nel caso in cui si cerchi di risparmiare in vista delle emergenze o delle spese di routine annuali.

Al fine di ovviare a queste problematiche, le persone si stanno ingegnando per trovare soluzioni alternative ai costosi termosifoni. Un sistema tradizionale a gas è infatti diventato insostenibile e la ricerca di un sistema più economico è diventata una necessità per riuscire a mantenere i conti sotto controllo.

Cosa utilizzare al posto dei termosifoni?

Tra le fonti di riscaldamento alternative, le stufe a pellet sono tra le più utilizzate e amate ormai da diversi anni. Le motivazioni sono semplici, innanzitutto, offrono costi di gestione inferiori rispetto ai sistemi tradizionali, inoltre richiedono meno spazio per lo stoccaggio del combustibile rispetto alle stufe a legna. I sacchi di pellet sono facilmente reperibili e possono essere acquistati settimanalmente al supermercato o nei negozi specializzati, evitando di dover immagazzinare grandi quantità di legna.

In più, bisogna tenere conto del fatto che il pellet è un combustibile ecologico, proveniente principalmente dagli scarti del legno, perciò la stufa oltre ad essere vantaggiosa per l’uomo, è anche sostenibile e rispettosa dell’ambiente, diventando una soluzione utile sia per chi vive in case grandi che in piccoli appartamenti.

Quali sono i migliori dispositivi sul mercato?

Per aiutare i consumatori, Altroconsumo ha valutato diversi modelli di stufe a pellet, basandosi su criteri come consumi, efficienza, comfort, facilità d’uso e sicurezza elettrica dei componenti.

A seconda delle necessità e dei bisogni, oltre che delle preferenze, si può decidere di acquistare uno di questi modelli, attrezzando la casa con un sistema di riscaldamento efficiente, economico e sostenibile. Ecco la classifica delle stufe a pellet migliori:

Freepoint Verve Airtight

Ravelli Dual 9

La Nordica -Extraflame Viviana Evo

Palazzetti Malu 8

Piazzetta P158T

Rika Filo

Camini Montegrappa NP10 Evo Noir

Punto Fuoco Giada 8KW

Edilkamin Nara Plus 9KW

Italiana Camini Piro Plus