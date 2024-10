“Abbandonerà il trono”: caso clamoroso a Uomini e Donne | Seri dubbi sul suo percorso dopo lo sfogo in studio

Nuovo caso clamoroso nello studio del dating show Uomini e Donne: dopo lo sfogo in studio si prepara ad abbandonare il trono.

Lo studio di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena e non solo, come da anni capita ormai, grazie ai protagonisti del Trono Over.

Nel corso delle ultime settimane il pubblico ha assistito a grandi sorprese anche per quanto riguarda il Trono Classico ed i suoi protagonisti, sia per quanto riguarda il trono dei ragazzi che quello rosa.

In tal senso è arrivata, proprio di recente, una clamorosa indiscrezione. Dopo il recente sfogo in studio, accompagnato anche dalle lacrime, uno dei protagonisti potrebbe lasciare il trono in anticipo e senza fare la propria scelta.

Uomini e Donne, difficoltà in studio

Nello studio del dating show non è insolito vedere i protagonisti mettersi in gioco per poi scoprire di avere alcune difficoltà. Spesso infatti ci si ritrova a fare i conti con persone difficili da decifrare e si ha spesso paura di incappare in qualche delusione. Inoltre si corre il rischio di dover fare i conti anche con i fantasmi del passato che possono tornare a bussare alla porta e creare tensione.

Questo è quanto accaduto di recente alle protagoniste del Trono Classico. L’ultima in ordine di tempo è stata Martina che in lacrime ha invitato tutti i suoi corteggiatori a non valutarla in base alla sua esperienza passata nel villaggio di Temptation Island. Ma prima di lei anche Francesca Sorrentino si era lasciata andare alle lacrime mettendo in evidenza tante difficoltà. E proprio un corteggiatore passato in studio ha fatto una incredibile previsione su di loro.

La previsione nefasta

Tra i corteggiatori che hanno incontrato entrambe le corteggiatrici troviamo anche Simone Florian che di recente ha parlato ai microfoni di Casa Lollo. Come riportato da Isa e Chia, il giovane ha sottolineato di essere sceso solo per Francesca e di aver maturato un’idea su di lei: “Lei è ancora innamorata di Manuel. Non è pronta ed a breve abbandonerà il trono perché ha qualcosa di irrisolto”.

L’ex corteggiatore ha aggiunto: “Si vede che prova qualcosa per Manuel e secondo me si è rifatto vivo. Francesca prima di accettare il trono doveva pensarci un pò di più”. Secondo Florian la Sorrentino non è ancora pronta per questo percorso, ci sono ferite ancora aperte e da curare. Solo il tempo dirà chi ha ragione ed al pubblico non resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire come finirà il percorso della tronista.