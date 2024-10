“Non vuole cantare”: Gigi D’Alessio, la decisione ha spiazzato anche i suoi fan | Un fulmine a ciel sereno

Indiscrezione clamorosa che lascia senza parole tutti i fan del cantante napoletano Gigi D’Alessio: “Non vuole cantare”.

La carriera ricca di successi di Gigi D’Alessio è innegabile ed il cantante napoletano negli ultimi anni è divenuto ancora più popolare, anche tra i più giovani.

Complici una serie di collaborazioni con alcuni giovani artisti del panorama musicale, D’Alessio ha allargato il suo bacino di fan e lo confermano anche i dati relativi ai suoi concerti che negli anni sono aumentati. Basti pensare a tutti gli spettacoli andati in scena tra Piazza del Plebiscito e la Reggia di Caserta.

Adesso però è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole i fan dello stesso artista napoletano. Le parole che hanno stupito tutte sono state: “Non vuole cantare“. Ma vediamo cosa sta succedendo.

Un vero terremoto

Il canto è da sempre una grande passione per Gigi D’Alessio che da giovanissimo ha fatto il suo debutto prima sulla scena musicale napoletana e poi quella nazionale. Negli anni ha registrato brani che sono entrati nella storia della musica e che oggi tutti conoscono ma soprattutto cantano. Una passione che ha anche trasmesso ad uno dei suoi figli ossia il terzogenito Luca, noto a tutti come LDA.

Questa stessa passione che gli ha permesso anche di conoscere il suo secondo grande amore ossia la cantante italiana Anna Tatangelo. Proprio lei di recente ha fatto una incredibile ammissione che i fan di D’Alessio proprio non si aspettavano e che ha a che vedere proprio con l’amore per la musica e la voglia di salire lui palco ed emozionare.

Anna Tatangelo shock

Impegnata come coach del format Io Canto Generation, la cantante Anna Tatangelo è arrivata nello studio di Verissimo per parlare con Silvia Toffanin proprio di questo importante impegno. Durante l’intervista ha però avuto modo di parlare anche del suo privato ed ha fatto il punto anche sul rapporto con Andrea, figlio nato dal suo amore con Gigi D’Alessio. In merito alle passioni del ragazzo ha rivelato: “Sto cercando di trasmettere l’amore per la musica a mio figlio. Per ora ascolta soltanto, non vuole cantante“.

Nonostante quindi la grande passione di entrambi i genitori per la musica, per Andrea al momento questa resta un hobby e non l’obiettivo del suo futuro. D’Alessio quindi deve accontentarsi, almeno per il momento, del solo Luca, deciso a seguire il suo esempio dal punto di vista lavorativo.