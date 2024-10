Conto corrente, bonifici accreditati dall’INPS: il bonus Statale vale 175 euro | Gli esclusi dalla lista sono pochissimi

Controllare il proprio conto corrente questa volta potrebbe rivelare un regalo molto gradito, l’INPS infatti sta accreditando somme davvero interessanti a tutte le famiglie.

Il periodo di incertezza economica iniziato con la crisi e il periodo del Covid non ha fatto altro che peggiorare, con famiglie che si trovano sempre più spesso a dover fare i conti con un bilancio familiare che fatica a quadrare.

L’aumento dei prezzi nei beni di prima necessità, bollette più alte e il costo della vita che non smette di crescere mettono a dura prova la capacità di risparmio di molte persone.

La situazione economica, aggravata da eventi globali come la crisi energetica e l’inflazione, ha portato molti a rivedere le proprie abitudini di spesa, cercando così soluzioni per tirare avanti con meno uscite.

Non è facile trovare il giusto equilibrio tra le necessità quotidiane e la voglia di offrire ai propri figli il meglio, soprattutto quando le entrate sono sempre le stesse, mentre le spese aumentano.

Le famiglie non riescono a far quadrare le spese

Tra gli acquisti a cui non si può proprio rinunciare compaiono quelli dedicati ai figli, ma oggi tutto sembra più incerto e precario, e molti genitori si trovano ad affrontare l’ansia di non riuscire a garantire un futuro sereno alla propria famiglia.

Nonostante gli sforzi, è sempre più complesso far quadrare i conti a fine mese, e molti si trovano a dover rinunciare a piccoli sfizi o a sacrificare qualcosa di importante per riuscire a coprire tutte le spese di istruzione, alimentari, vestiario, sport e attività sociali irrinunciabili.

Il grande regalo dell’INPS

Fortunatamente, in questo contesto di difficoltà, lo Stato ha messo in atto una serie di misure per sostenere le famiglie e alleviare un po’ il peso economico. Tra queste, una delle più importanti è l’Assegno Unico Universale per Figli a Carico. A partire dal 16 ottobre, infatti, l’INPS ha iniziato a versare sul conto corrente di molti italiani i primi bonifici legati a questo contributo fondamentale. Si tratta di una misura che riguarda la maggior parte delle famiglie con figli, senza distinzioni legate al reddito o all’ISEE.

L’Assegno Unico Universale prevede un importo variabile, che va da circa 50 euro fino a 175 euro per ogni figlio. L’importo può aumentare nel caso in cui ci siano figli con disabilità o nel caso di famiglie numerose con più di tre figli. Questa misura è stata pensata per garantire un sostegno continuo alle famiglie italiane, offrendo un aiuto tangibile per affrontare le spese quotidiane e migliorare la qualità di vita dei più piccoli.