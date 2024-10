“Non le ho detto nulla perché…”: Milly Carlucci lo ha scoperto per caso | Una dolorosa pugnalata alle spalle

La conduttrice Milly Carlucci ha scoperto solo adesso del tentativo di tradimento alle sue spalle: ecco cosa è successo.

Nel suo ruolo di padrona di casa del format Ballando con le Stelle, la conduttrice Milly Carlucci deve gestire quasi ogni giorno una nuova polemica.

Problemi e tensioni che nascono sia sul palco del noto show durante la messa in onda, sia dietro le quinte. Episodi clamorosi su cui ogni giorno arrivano nuove indiscrezioni in grado di scatenare nuove guerre e polemiche.

Di recente proprio la Carlucci ha scoperto un nuovo episodio clamoroso che vede protagoniste due donne al centro dell’ultima edizione del suo show ma vediamo di chi si tratta.

Milly Carlucci, la scoperta shock

Lo show Ballando con le Stelle è come sempre in grado di attirare l’attenzione del pubblico e lo confermano i dati di ascolto. Un successo senza dubbio legato alla storica formula ma anche dovuto al cast di volti noti che decidono di mettersi in gioco come ballerini. Ogni anno il pubblico sceglie i preferiti, coloro che ritiene superiori agli altri, e poi quelli che invece sono lì, secondo gli spettatori, solo per fare show.

Una situazione che sembra coinvolgere anche questa edizione del format con due donne che in studio, ed anche dietro le quinte, continuano a fare scintille. Stiamo parlando della giurata Selvaggia Lucarelli che ogni sabato è ormai solita scontrarsi con Sonia Bruganelli e solo di recente ha deciso di raccontare cosa la nota autrice televisiva ha fatto alle sue spalle.

Pugnalata per la Lucarelli

Il sito gossipetv ha riportato il contenuto dell’ultima newsletter della giornalista che ha confermato le tante voci di questi ultimi due anni: “Voleva il mio posto a Ballando? La notizia era vera ed io lo sapevo“. La giornalista ha raccontato di alcuni problemi con la produzione dello show e di ritardi nella comunicazione del rinnovo contrattuale: “Leggo che non ci sarò più, escono false notizie, lascio fare”. La Lucarelli ha infatti confermato di firmare sempre all’ultimo minuto il contratto.

Poi però è arrivata l’indiscrezione su Sonia: “Lei si muove […] tramite i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere ma non lo dico né a Milly né a nessuno. In fondo era possibile non fossi a Ballando. Non eravamo amiche ma in buoni rapporti sì”. Il resto è storia in quanto Selvaggia è stata poi confermata per ulteriori due stagioni e Sonia si è dovuta accontentare del ruolo di ballerina. Tutto questo però conferma come tra le due il rapporto si sia incrinato dopo la mossa furba della Bruganelli.