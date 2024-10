Guadagna con lo smartphone, se scarichi queste app ti crei un doppio stipendio senza lavorare | Controlla la lista

Chi ha bisogno di arrotondare il proprio stipendio, o vuole un’entrata extra vera e propria, può usare lo smartphone e riempire il proprio conto corrente.

Nonostante il lavoro “tradizionale” sia ancora fondamentale per sostenere economicamente le famiglie, negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha subito una trasformazione necessaria, togliendo molta attrattiva per gli orari fissi, le scrivanie e le riunioni infinite, o per il lavoro fisico.

La flessibilità e l’autonomia sono diventate le nuove parole d’ordine durante la ricerca di un nuovo impiego e molte delle nuove professioni coinvolgono proprio l’uso di uno smartphone e di internet.

Grazie alla tecnologia e alla creatività degli sviluppatori, oggi è possibile monetizzare il proprio tempo libero semplicemente utilizzando il telefono.

La nozione di “lavoro sicuro” è in continua evoluzione, e l’idea di doversi chiudere in un ufficio per otto ore al giorno suona ormai anacronistica per molti. Infatti, sempre più persone riescono a guadagnare comodamente da casa o addirittura in movimento, sfruttando il proprio smartphone come una vera e propria risorsa.

Come guadagnare con lo smartphone?

La fonte principale di guadagno diventa quindi quella delle applicazioni presenti sullo store. Con alcune di loro, è possibile arrotondare o, per chi ci si dedica con costanza, creare una vera e propria fonte di reddito aggiuntivo.

La prima app da scaricare è Attapoll, che ti consente di guadagnare semplicemente rispondendo a sondaggi online. Le aziende cercano costantemente feedback su prodotti e servizi, e tu puoi essere pagato per offrire la tua opinione. Non richiede troppo tempo, e puoi scegliere i sondaggi che ti interessano di più, in base alla durata e alla ricompensa.

Le applicazioni che non possono mancare

BeMyEye è un’app che ti permette di guadagnare svolgendo attività reali, spesso legate alla fotografia. Nella bacheca verranno assegnati piccoli compiti, come scattare foto di prodotti in negozi o verificare l’esposizione di alcuni articoli e una volta completata la missione, arriverà il compenso. Anche Lovby ha a che fare con le foto, tuttavia richiede anche alcune attività social media, postando e condividendo contenuti commissionati.

Chi ama la fotografia in tutto e per tutto, può scegliere Shutterstock, che offre la possibilità di guadagnare caricando le tue foto sulla piattaforma, le quali immagini saranno disponibili per l’acquisto da parte di aziende e creatori di contenuti, garantendo una percentuale del guadagno. Con queste app, guadagnare diventa semplice e accessibile, e permette di trasformare lo smartphone in una fonte di reddito.