Temptation Island, prima la proposta di matrimonio poi la misteriosa scomparsa: voci di crisi per la coppia

Una coppia divenuta nota nel corso del format Temptation Island sembrerebbe essere in crisi: la segnalazione.

Quando cala il sipario su di una edizione del format Temptation Island, il pubblico segue poi le coppie sui social per scoprire eventuali novità e colpi di scena.

Questo succede con quasi tutte le coppie che si mettono in gioco ed in qualche modo sono in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Nel corso degli anni proprio le coppie che hanno lasciato il noto reality hanno poi regalato colpi di scena.

Alcune hanno creato delle bellissime famiglie, altre poi sono finite al centro di nuovi reality e poi ci sono coloro che hanno scelto di prendere strade diverse. Una coppia però di recente sembra aver fatto tutte e tre le cose ma vediamo cosa viene fuori.

Temptation Island, una coppia che scoppia

Tante coppie hanno lasciato in qualche modo il segno nel villaggio di Temptation Island ed anche fuori poi hanno saputo attirare l’attenzione del pubblico. In questa categoria rientrano i due di cui stiamo parlando oggi e che, dopo aver lasciato il format insieme, sembrerebbero essere in crisi. Dopo aver fatto pace al cospetto di Filippo Bisciglia, i due si sono poi fatti conoscere anche dal pubblico di Uomini e Donne.

Qui il fidanzato ha anche chiesto alla ragazza di sposarlo e lei ha accettato. Dopo alcuni anni poi hanno scelto di prendere parte ad un nuovo reality, un vero e proprio esperimento sociale, con altri volti noti e meno noti. Proprio questa esperienza però potrebbe aver segnato la fine della loro storia ma vediamo cosa Gabriela Chieffo ha rivelato su Giuseppe Ferrara.

La rivelazione di Gabriela

Gabriela e Giuseppe sono i protagonisti di questa prima edizione del reality The Social Home, condotto da Guenda Goria. Nel corso del primo appuntamento è emersa tutta la gelosia di Gabriela nei confronti del fidanzato che, come ricordiamo, in passato ha messaggiato con altre donne proprio sui social. Il reality è al momento in onda ma i due sono già tornati a casa senza mai farsi vedere insieme sui social.

Questo ha fatto scattare un campanello d’allarme con tanto di richieste a Gabriela che ha chiarito: “Al momento non ho nulla da dire, quando sarà lo dirò io a voi”. Successivamente ha anche aggiunto: “Sto cercando di trovare la mia serenità. So che prima o poi la troverò”. Secondo alcuni queste parole confermano la crisi mentre per altri si tratta di una tattica per sfruttare al meglio il reality e poi tornare insieme sui social.