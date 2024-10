Alessandro Cattelan non perde tempo: strappato un diamante alla concorrenza | Per lei si tratta di una grande occasione

Il conduttore Alessandro Cattelan si troverà faccia a faccia con un diamante strappato alla diretta concorrenza.

In campo televisivo non si smette mai di parlare di diretta concorrenza. Sia i vari conduttori che le stesse reti sono spesso in contrasto tra di loro.

Una sfida a colpi di share con i vertici che sperano sempre di ottenere i risultati migliori. Per raggiungere il loro scopo, tutti sono pronti a fare la loro parte ed anche se questo si traduce nel tentare qualche sgambetto.

Questo è accaduto anche di recente con Alessandro Cattelan nel ruolo di protagonista in quanto alcune scelte legate al suo format sono un duro colpo alla concorrenza di Canale 5.

Alessandro Cattelan, l’annuncio clamoroso

Il conduttore Alessandro Cattelan è finito al centro di un clamoroso colpo di scena, soprattutto per il pubblico di Canale 5. Sappiamo già che questi si occuperà di uno dei format più attesi di questa stagione televisiva ossia Sanremo Giovani. Ancora una volta vedremo giovani talenti sfidarsi sul palco per raggiungere un posto nella prossima edizione del Festival di Sanremo che questa volta vedrà Carlo Conti nelle vesti di conduttore.

A tal proposito ed in vista di questo importante appuntamento è stata diramata la lista dei giovani che parteciperanno alle prime audizioni, in programma il prossimo 23 ottobre. Dopo una prima scrematura ci saranno poi le esibizioni live in seconda serata previste il 12, 19, 26 novembre con la finale il 3 dicembre. Molti nomi della lista hanno scatenato gli utenti social in quanto ci sono alcuni volti noti della concorrenza.

Il colpo alla concorrenza

Il giornalista Andrea Conti ha pubblicato tutte le informazioni ma soprattutto la lista completa dei 46 giovani che si presenteranno ai primi provini. Diversi nomi hanno scatenato gli utenti social in quanto sono presenti molti ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Due in particolare sembrano però stuzzicare il pubblico e stiamo parlando delle cantanti Mew e Nahaze.

Ecco i 46 artisti di #SanremoGiovani che parteciperanno alle audizioni dal vivo a Roma, il 23 ottobre. Al termine delle audizioni saranno scelti 24 artisti per le prime 4 puntate di “Sanremo Giovani”, in seconda serata il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, condotte da Cattelan pic.twitter.com/2I2vJ6iOOr — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) October 17, 2024

La prima ha lasciato la scuola del noto talent dopo tutta una serie di difficoltà ed attacchi di panico. La seconda invece è stata eliminata ad un passo dal serale e dopo appena due settimane di percorso. La sua insegnante le aveva anche promesso una nuova occasione per questa edizione che però non si è concretizzata. Secondo gli utenti social per entrambe questa potrebbe essere una buona occasione ma soprattutto la giusta rivincita dopo tante delusioni.