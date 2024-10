Salute e risparmio, per stare in forma non serve spendere: le soluzioni low cost ti regalano una silhouette da urlo

Riuscire a mantenere una forma fisica perfetta, resistendo a tutte le tentazioni, sembra quasi impossibile. Tuttavia, se si cerca di risparmiare, esistono delle soluzioni alternative molto valide che permettono alle famiglie di tenere sotto controllo il proprio budget.

Le iscrizioni in palestra, le attrezzature per l’attività fisica e le consulenze dei nutrizionisti diventano ben presto ostacoli insormontabili per chi non può permettersi uno sfizio in più.

Stare in forma però, fortunatamente, non significa necessariamente svuotare il portafoglio.

Generalmente, le spese più importanti da affrontare quando si decide di intraprendere un percorso di trasformazione fisica, che si tratti di dimagrimento o di definizione, sono: palestra, nutrizionista, attrezzatura, spesa alimentare.

I prezzi dei servizi e dei beni di prima necessità infatti sono aumentati costantemente negli ultimi anni, causando non pochi problemi a chi cerca, già da tempo, di mantenere o raggiungere i propri risultati fisici.

Come stare in forma risparmiando?

Iscriversi in palestra può sembrare una scelta ovvia, ma secondo le statistiche la maggior parte delle persone abbandona il percorso dopo poche settimane, proprio per questo è possibile sfruttare i workout fai da te che si trovano online. In questo caso è possibile seguire applicazioni o programmi di allenamento che più si avvicinano alla propria condizione e alle esigenze del momento.

Anche l’attrezzatura in questo caso è opzionale, infatti sono moltissime le testimonianze delle persone che sono riuscite ad ottenere risultati evidenti anche senza l’uso di macchinari o pesi da competizione. Un tappetino, qualche peso o elastico e una buona borraccia sono tutto ciò di cui si ha bisogno per ottenere un allenamento con i fiocchi.

Dieta low cost per una vita più sana

Mangiare bene è fondamentale per mantenersi in salute, ma le consulenze dei nutrizionisti possono costare parecchio. Proprio per questo motivo, dopo aver effettuato il primo check, e aver importato la propria routine alimentare, è possibile continuare da soli la propria dieta, controllando i progressi e monitorando l’alimentazione.

Avere una lista della spesa poi, permette di fare compere seguendo i prezzi più convenienti, e contando che le offerte più convenienti non si fermano agli alimenti, ma continuano anche con l’attrezzatura per gli esercizi fisici, il risparmio è doppio. Bisogna poi considerare che esistono anche sconti periodici che consentono di accedere ai centri benessere a prezzi molto più accessibili, senza così stravolgere il budget mensile o settimanale dei componenti della famiglia.