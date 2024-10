Bonus, 850 euro sul conto degli italiani: a queste condizioni ti spetta di diritto | Per richiederlo basta un modulo

Lo Stato ha finalmente approvato un nuovo aiuto destinato alla fascia di popolazione italiana più fragile che non solo servirà a migliorare le condizioni di vita, ma anche ad aiutare economicamente.

Molte famiglie italiane vivono, purtroppo, in condizioni estremamente svantaggiate. Con l’avanzare dell’età, la necessità di assistenza quotidiana e sanitaria aumenta in modo significativo, tuttavia le pensioni spesso non riescono a coprire tutte le spese richieste.

Il costo della vita continua a crescere, con numerosi rincari su beni di prima necessità, servizi e bollette. Ciò rende la gestione del proprio patrimonio sempre più complicato, soprattutto nel caso in cui si viva di una pensione modesta e non si abbia più alcun risparmio a causa delle emergenze sopraggiunte durante gli anni.

A ciò si aggiunge anche la difficoltà di accedere al sistema sanitario pubblico che, pur essendo gratuito ed universale, non riesce sempre a garantire le prestazioni e le visite tempestive e adeguate.

Le liste d’attesa per le cure sono sempre più lunghe e i medicinali sempre più costosi, tanto da costringere molte persone a rivolgersi al settore privato, facendo fronte a costi spesso non equilibrato al proprio bilancio.

Grandi novità dallo Stato per il 2025

Poiché l’assistenza domiciliare e il supporto di collaboratori domestici è diventata una necessità sempre più emergenziale, ma spesso inaccessibile, il Governo ha introdotto un nuovo strumento in grado di sostenere economicamente e di facilitare l’accesso ai servizi necessari per la cura degli anziani.

Tale contributo economico, destinato agli over 80 fragilissimi, è una prestazione universale che offrirà un sostegno economico pari a 850 euro al mese, e sarà destinato agli anziani che si trovano in condizioni di non autosufficienza.

Come ottenere gli 850 euro sul conto?

Poiché il sostegno è destinato a chi ha un bisogno assistenziale grave riconosciuto dall’INPS, per poter accedere è necessario avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro. Tale importo si aggiungerà all’indennità di accompagnamento, fissata a 531,76 euro per il 2024, portando a un totale ricevuto di 1.381,76 euro, che non solo non potranno essere pignorati, ma non formeranno nemmeno reddito a fini fiscali.

Tale somma però, non potrà essere spesa liberamente, infatti saranno utili unicamente alla stipula di contratti di lavoro per collaboratori domestici, o per l’acquisto di servizi di cura forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza. Il bonus sarà attivo dal 1° gennaio 2024 al 31° dicembre 2026 e durante questo periodo, l’INPS effettuerà dei controlli periodici sull’utilizzo effettivo delle somme assegnate.