Rai verso il ribaltone: la conduttrice presto sarà rimpiazzata | Al suo posto un ritorno che rischia di dividere il pubblico

Al vaglio in casa della rete televisiva Rai un vero e proprio ribaltone: conduttrice rimpiazzata da una sua nota collega.

La rivoluzione in casa della rete televisiva Rai sembrerebbe non essere ancora finita dopo le grandi sorprese andate in scena nel corso dell’ultimo anno.

Addi, ritorni inaspettati e confronti infuocati tra conduttori, conduttrici e vertici della rete stessa. Una serie di polemiche infuocate che proseguono e la situazione potrebbe divenire ancora più critica nel corso delle prossime settimane.

In base infatti ad alcuni recenti aggiornamenti ma soprattutto considerati alcuni dati, per una conduttrice potrebbe arrivare una bruttissima notizia ma vediamo di chi si tratta.

Cambia tutto in Rai

In casa della rete Rai sono cambiati diversi dettagli nel corso dell’ultima stagione televisiva. Il pubblico ha visto alcuni volti storici dire addio ed allo stesso tempo alcuni vecchi protagonisti hanno fatto il loro ritorno. Un esempio in tal senso è quanto accaduto nel pomeriggio del primo canale della rete con l’addio al format dal titolo Oggi è un altro Giorno condotto per due edizioni da Serena Bortone.

Al suo posto dopo un lungo periodo di assenza ha poi fatto il suo ritorno la conduttrice Caterina Balivo che si sta occupando ancora oggi del talk dal titolo La Volta Buona. Il format, dopo gli ascolti bassi fatti registrare alla rete la scorsa stagione, ha leggermente cambiato formula con la novità relativa allo spazio dedicato alla cronaca nera. Una novità che potrebbe non bastare perché il posto della Balivo è ancora a rischio.

Ecco chi prenderà il posto della Balivo

Il giornalista Alberto Dandolo ha fatto il punto della situazione attraverso le pagine del settimanale Oggi. In merito a queste importanti novità ha sottolineato la possibile decisione dei vertici Rai di affidare il segmento pomeridiano ad una conduttrice ormai storica della rete ossia Nunzia De Girolamo, già padrona di casa dei format Ciao Maschio ed Estate in Diretta. Questo però solo se alla Balivo verrà trovata una nuova collocazione nella stessa rete.

Una situazione non ancora ben definita quindi ma che andrà valutata nel corso delle prossime settimane. Intanto però la notizia divide già l’opinione del pubblico tra chi vorrebbe vedere la Balivo ancora alla prova prima di prendere una decisione e coloro che invece attendono una svolta dopo più di un anno di messa in onda. In ogni caso si tratta di una decisione non semplice ma delicata.