Colpo di fulmine nello studio di Uomini e Donne: “Mi è subito piaciuta” | L’ex corteggiatore torna in studio per lei

Ex corteggiatore di Uomini e Donne stupisce tutti con una inaspettata rivelazione: colpo di fulmine in studio.

Innamorarsi è l’obiettivo di chi sceglie di mettersi in gioco nello studio di Uomini e Donne, il dating show che va in onda da ormai oltre 20 anni nel pomeriggio di Canale 5.

Uno studio, affidato alle sapienti mani della conduttrice Maria De Filippi, in cui si intrecciano storie e persone che poi possono decidere di trascorrere la vita insieme.

Qualcosa di simile è accaduto ad un ormai ex corteggiatore che di recente ha ammesso di aver incrociato lo sguardo di una dama del Trono Over e di aver provato qualcosa che si avvicina molto al colpo di fulmine. Questa inaspettata ammissione adesso potrebbe avere dei risvolti inaspettati come il suo ritorno.

Uomini e Donne, incredibile ammissione

Non è insolito vedere ex volti di Uomini e Donne fare ritorno in studio per mettersi in gioco in altre vesti oppure perché si scoprono attratti da altri protagonisti in studio. Ex corteggiatrici che tornano in studio perché la produzione decide di dare loro una possibilità sul trono. Oppure ex corteggiatori di una tronista o di una dama che tornano perché, dopo essere stati eliminati, si scoprono attratti da un’altra protagonista.

Tanti colpi di scena che negli anni hanno tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo per settimane o anche per intere stagioni. Qualcosa di simile adesso potrebbe accadere ancora una volta. Un ex corteggiatore di questa edizione del dating show ha infatti parlato di una attuale dama del Trono Over che avrebbe attirato la sua attenzione e si tratta di Prasanna Conti.

Un vero colpo di fulmine

La dama è una new entry di questa edizione del dating show ma non è ancora entrata nel vivo delle dinamiche. Nonostante questo ha attirato l’attenzione di qualcuno e stiamo parlando di Gianluca Benincasa. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è sceso ad inizio stagione per conoscere le troniste del Trono Classico ma è stato eliminato. Nonostante questo non demorde ed ai microfoni del format radiofonico Non succederà più ha ammesso: “Mi sarei proposto per l’Over, lo avevo già detto alla redazione”.

Benincasa ha poi aggiunto: “Mi è subito piaciuta Prasanna. Appena sono sceso mi ha colpito quella ragazza dalla carnagione scura, un colpo di fulmine dal punto di vista estetico“. L’ex corteggiatore ha anche rivelato di aver già chiesto alla produzione e di essere in attesa di una telefonata che potrebbe cambiare il percorso di entrambi in studio.