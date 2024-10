Bonus IKEA, con il maxi sconto mi faccio casa nuova a costo 0: il buono vale 5mila euro | Richiedilo subito

A tutti sarà capitato di voler rinnovare casa senza sapere da dove cominciare, oggi però con il bonus “Ikea” è possibile arredare casa senza spendere un centesimo.

A un certo punto, può capitare di ritrovarsi a fare i conti con mobili graffiati, rovinati o, semplicemente, fuori moda. Col tempo che passa infatti ciò che un tempo sembrava moderno e funzionale potrebbe ora apparire datato o poco adatto alle proprie esigenze.

Per questi motivi, molte persone hanno cominciato a cercare sconti e promozioni per poter rinnovare la casa senza intaccare i risparmi custoditi nel conto corrente.

lo Stato ha compreso bene questo desiderio di cambiamento che accomuna tante famiglie italiane. Soprattutto in periodi difficili dal punto di vista economico, molte famiglie hanno avuto l’opportunità di rinnovare le loro case, sia all’interno che all’esterno, grazie a una serie di agevolazioni fiscali. Bonus edilizi, ecobonus e incentivi hanno permesso di eseguire lavori di ristrutturazione senza dover affrontare spese esorbitanti. In particolare, una parte significativa di queste famiglie ha approfittato dell’occasione per rifarsi l’arredo, spesso rivolgendosi a grandi catene come Ikea per trovare soluzioni pratiche, moderne e a buon prezzo.

Come arredare casa senza spendere troppo?

Chi sogna da sempre di poter aggiornare il look alla propria casa, seguendo lo stile del colosso IKEA, potrebbe essere sul punto di scoprire l’affare dell’anno.

Ma attenzione, non si sta parlando di un vero e proprio “bonus IKEA”, ma del Bonus Mobili, ovvero una detrazione fiscale del 50% sulle spese per mobili ed elettrodomestici che vale fino a 5mila euro e permette di rinnovare gli interni dell’abitazione a totale piacimento.

Chi può accedere al bonus mobili

Il Bonus Mobili non è legato solo a IKEA, ma si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per chi ha in corso interventi di ristrutturazione. In sostanza, è possibile ottenere una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Tra gli articoli che rientrano nel Bonus Mobili compare una vasta gamma di arredi, dai letti, agli armadi, passando per divani, tavoli e sedie. Sono inclusi poi anche grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie.

Per rientrare nel bonus, gli elettrodomestici devono avere una classe energetica di almeno A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie, e F per frigoriferi e congelatori. La procedura per l’attivazione è piuttosto semplice, infatti dopo aver avviato i lavori di ristrutturazione, si può richiedere il Bonus Mobili al momento della dichiarazione dei redditi. Per farlo però, sarà importante conservare tutti i documenti che attestano le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, come fatture e ricevute dei pagamenti effettuati tramite bonifico o carta di credito.