“Mi aggredì e piansi”: contro Katia Ricciarelli arriva una grave accusa | Viene fuori un episodio sconvolgente

La nota soprano Katia Ricciarelli è finita al centro di una grave accusa in diretta: ridotta in lacrime dopo una grave aggressione.

Katia Ricciarelli si è più volte dovuta difendere da accuse anche particolarmente gravi. Basti pensare alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip circa 3 anni fa.

Spesso è finita nell’occhio del ciclone sia per accuse da parte del pubblico, sia per alcuni atteggiamenti che gli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia hanno messo in evidenza.

Tra queste abbiamo accuse relative a frasi giudicate razziste oppure ad espressioni definite misogine ed inoltre alcuni spettatori hanno messo in evidenza anche alcuni gesti sopra le righe. Accusa che si rinnova ma questa volta è stato un volto noto a farsi sentire.

Katia Ricciarelli nella bufera

Dopo mesi di silenzio torna a far discutere il nome della soprano Ricciarelli. Non si tratta però di una sua nuova esperienza televisiva oppure di un nuovo progetto o ancora di scottanti rivelazioni sulla sua vita privata. Questa volta la soprano è finita al centro della bufera a causa di un vecchio episodio che di recente è tornato al centro della cronaca rosa e tutto a causa di una nuova rivelazione.

La soprano è infatti tornata nell’occhio del ciclone perché un altro volto noto ha parlato di un loro vecchio confronto che si è trasformato presto in un diverbio più violento del previsto. Per parlare di questa storia però dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quando la Ricciarelli è stata scelta per il reality La Fattoria e proprio davanti le telecamere si è consumato il dramma.

L’aggressione shock

In queste ore nella casa del Grande Fratello si è parlato di passato ed anche l’ex volto di Non è la Rai, Pamela Petrarolo ha parlato di alcune sue passate esperienze. Tra queste anche una in un famoso reality ossia La Fattoria e all’epoca con lei tra i concorrenti vi era anche la Ricciarelli. Come riportato da Leggo, in merito la gieffina ha raccontato: “Io ero piccolina, avevo 27 anni, era il mio primo reality. Lei mi aggredì verbalmente perché non avevo cambiato le lenzuola subito perché andavano lavate. Lei mi puntò e io rimasi senza parole. Mi prese uno sfogo di pianto. Lei si rese conto, venne lì e mi chiese scusa davanti a tutti”.

Nel suo racconto la Petrarolo ha aggiunto: “Non puoi mancarle di rispetto perché è un mostro sacro ed è una persona più grande“. L’episodio in questione venne poi affrontato dalle dirette interessate con tanto di scuse da parte della Ricciarelli. Nonostante questo però Pamela non ha evidentemente dimenticato l’accaduto.