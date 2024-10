Amatissima ex allieva di Amici rivela come ha scoperto della sua malattia: “Ero in un negozio e…” | Un problema imbarazzante

Una delle concorrenti più amate del talent Amici di Maria De Filippi ha parlato del suo imbarazzante problema di salute.

Parlare di una malattia è spesso difficile perché si tratta di un argomento molto delicato e si fa fatica ad ammettere che qualcosa non va, soprattutto per non sembrare fin troppo fragili agli occhi degli altri.

Nonostante questo una amatissima ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ammesso di dover fare ogni giorno i conti con un problema di salute davvero imbarazzante.

L’ex allieva in questione ha parlato non solo del problema e di cosa questo comporta ma ha anche raccontato di come lo ha scoperto la prima volta. Si trovava in pubblico e ha lasciato tutti senza parole.

Amici, l’imbarazzante malattia

Nella storia di Amici tanti sono stati gli allievi, sia della categoria canto che di ballo ma anche nel campo della recitazione. Alcuni sono divenuti dei volti amatissimi come la protagonista di questa storia che ha fatto il suo arrivo nella scuola come cantante ma oggi è un’attrice affermata. Per questo motivo il racconto della sua malattia ha lasciato davvero tante persone senza parole, anche perché si tratta di un problema di cui in pochi hanno sentito parlare.

La protagonista di questa storia dicevamo essere molto famosa in quanto è stata scelta come attrice sia in alcune pellicole per il cinema che per alcune serie sul piccolo schermo come Che Dio ci Aiuti, in onda in prima serata su Rai 1. Chi ha quindi rivelato di essere alle prese con un problema imbarazzante? Si tratta di Diana Del Bufalo che, dopo una carriera poco esaltante come cantante, si è dedicata alla recitazione ma con questa malattia non è semplice.

La malattia di Diana Del Bufalo

Chi ha seguito Amici sa bene che la Del Bufalo ha da sempre un atteggiamento particolare. Nella scuola è finita spesso al centro dell’attenzione per alcuni siparietti divertenti, alcuni anche con i suoi insegnanti di canto ed in particolare con Rudy Zerbi. Una caratteristica che potrebbe essere in realtà legata ad una particolare forma della Sindrome di Tourette e di cui è affetta ossia la cropolalia.

Di seguito alcune sue dichiarazioni riprese da libero.it: “La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde: ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Da quel momento in poi ha capito che per lei ci sarebbero stati tanti momenti imbarazzanti.