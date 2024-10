Alfonso Signorini, giallo nel confessionale della Casa: “Lei mi conosce” | Il legame della gieffina con una delle autrici

Uno strano caso sta infiammando il pubblico del Grande Fratello che potrebbe ricevere presto una spiegazione da Alfonso Signorini.

Il confessionale della Casa del Grande Fratello è da sempre un luogo particolare e soprattutto stuzzica l’interesse del pubblico. Questo perché si tratta dell’unico luogo in cui i concorrenti possono avere rapporti con l’esterno.

In questo posto nascono le principali dinamiche in quanto i concorrenti si lasciano spesso andare a dichiarazioni molto forti, anche contro i loro amici e compagni di gioco.

Questo però è anche il luogo che permette ai gieffini di parlare con gli psicologi. Un supporto molto importante quindi vista la lunga permanenza in Casa senza contatti con nessuno. Spesso il lavoro di questi psicologi è finito al centro dell’attenzione e di recente anche di un giallo che Alfonso Signorini rischia di dover risolvere.

Un giallo in Casa

Il confessionale è quindi il contatto che permette ai concorrenti di sapere ancora cosa accade all’esterno. Di quello che accade all’interno del confessionale è severamente vietato parlarne ed in alcuni casi la regia si è vista costretta a censurare coloro che ne parlavano. In confessionale infatti si possono sentire i figli, il conduttore stesso oppure si può discutere con il proprio agente in merito a contratti e questioni legali.

Per questo motivi in molti hanno sempre considerato il confessionale anche come la fonte di quelle informazioni che dall’esterno possono influenzare le strategie dei concorrenti. Adesso però c’è un nuovo giallo e una nuova polemica legata al confessionale e questo a causa della rivelazione di una delle concorrenti ossia Yulia Bruschi.

L’ammissione della gieffina

La concorrente si è ritrovata al centro di un confronto con le ragazze di Non è la Rai per parlare degli ultimi avvenimenti in casa. In merito ha anche rivelato cosa le ha fatto notare la psicologa in confessionale: “Infatti un pò, parlando nel confessionale due con il Grande Fratello che mi conosce, ok, una delle Grandi Sorelle, la psicologa…”. A quanto pare quindi Yulia conosce molto bene l’esperta che lavora per il reality.

Secondo alcune ipotesi le due si sarebbero conosciute quando Yulia ha preso parte ad altri due reality ossia Temptation Island e Love Island. Le sue affermazioni hanno come sempre scatenato la polemica in quanto adesso in molti accusano la produzione di favorire la concorrente. Infine, alcuni si aspettano una spiegazione da parte di Signorini nel corso della prossima puntata in diretta. In realtà è probabile che le stesse persone lavorino su più progetti della stessa rete.