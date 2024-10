Scontro totale dietro le quinte: Mediaset, svelato il motivo dietro l’addio improvviso | Finita nel peggiore dei modi

Altro che clima disteso dietro le quinte della rete televisiva Mediaset: il vero motivo dietro l’addio improvviso.

In casa della rete televisiva Mediaset continua a non esserci pace. L’ultimo anno si è rivelato essere davvero complicato ed a quanto pare le polemiche non sono ancora finite qui.

Nel corso dell’ultimo anno diversi volti noti hanno salutato la rete come nel caso di Barbara D’Urso, fatta fuori dai palinsesti. Oppure il caso di Sonia Bruganelli che, da autrice di format per Canale 5, è attualmente una concorrente di Ballando con le Stelle in Rai.

Una serie di addii clamorosi che hanno lasciato il segno e non è finita qui perché un altro volto noto è stato fatto fuori da uno dei format più potenti della rete.

Clima teso a Mediaset

Nel mondo della televisione non è insolito assistere ad improvvisi e clamorosi cambiamenti. Capita infatti spesso di vedere conduttori lasciare i format di cui sono per anni stati i padroni di casa ed essere sostituiti. Questo può accadere anche con altre figure sia dietro le quinte che in studio come nel caso di opinionisti, giurati, coach. In alcuni casi queste decisioni arrivano all’improvviso e come un fulmine a ciel sereno.

Questo è quanto accaduto proprio di recente ed in un format amatissimo. La persona in questione è infatti stata tagliata fuori dal progetto che per anni lo ha visto protagonista. Un addio arrivato senza alcuna motivazione o almeno così sembrava dalle dichiarazioni del diretto interessato. Invece di recente è emerso un retroscena che sembrerebbe dare un senso a questa scelta che a quanto pare non è arrivata in modo pacifico e lo sa bene Maria De Filippi.

Il vero motivo dell’addio

Da poche settimane ha preso il via la nuova stagione televisiva e tra i grandi ritorni abbiamo anche Amici di Maria De Filippi. Il format ha preso il via con una novità ossia l’assenza del coreografo e ballerino Raimondo Todaro, sostituito da Deborah Lettieri. Un addio che per molti era arrivato in modo naturale e lo stesso Todaro era parso sereno ma a quanto pare c’è un dettaglio che non è stato reso noto.

Secondo quanto riferisce DiPiùTv, dietro questo addio ci sarebbe altro. Pare che Todaro volesse molto più spazio all’interno della trasmissione tanto da finire per litigare sia con la produzione che con la stessa De Filippi. Con lui è a quanto pare poi arrivato l’addio della Tocca in solidarietà con il marito. Stando a questa rivelazione, la storia potrebbe quindi essere più complessa di quel che sembra.