Benedetta Parodi, nuovo progetto in arrivo dopo Bake Off: la collaborazione con una amatissima ex gieffina

Benedetta Parodi è stata scelta per un progetto davvero particolare in compagnia di una amatissima gieffina.

Nel corso degli anni si è ritagliata un suo ruolo nel mondo della televisione anche Benedetta Parodi. Lei è stata una delle prime a cimentarsi in cucina con il format Cotto e Mangiato durante Studio Aperto, salvo poi essere messa al timone di altri format di successo.

Una carriera quindi costellata di traguardi e non è finita qui perché la Parodi ama mettersi in gioco. Lo ha fatto anche sui social con video ricette e proprio in tal senso è in arrivo una nuova speciale collaborazione legata in qualche modo anche al marito e la figlia.

Nel corso dei prossimi giorni ci sarà infatti un appuntamento speciale con protagonista la Parodi e una nota ed amatissima ex gieffina.

I progetti di Benedetta Parodi

Dopo la grande occasione con Cotto e Mangiato, per la Parodi sono arrivate tutta una serie di grandi soddisfazioni. In primis si è rivelata essere fruttuosa la sua collaborazione con La7 che le ha permesso di andare in onda con un format dal titolo I menù di Benedetta e quindi del tutto pensato per lei e con lei. Ma non è finita qui perché nel 2013 è poi arrivata la grande occasione con Real Time.

Da oltre 10 anni, la Parodi è infatti la padrona di casa di Bake Off Italia, format in cui pasticceri amatoriali si mettono in gioco per conquistare la vittoria finale. Tutto questo mentre porta avanti la sua passione per la cucina con una serie di video su Instagram in compagnia anche di volti noti e proprio in tal senso è in arrivo una collaborazione speciale con Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi ai fornelli

L’ex gieffina ha fatto una importante esperienza circa un anno fa nel cast di Pechino Express. Nella sua edizione si sono messi in gioco anche Fabio Caressa, marito della Parodi, e la loro primogenita. I due hanno quindi conosciuto Antonella e stretto con lei un legame che a quanto pare ha spinto l’influencer ad andare a casa loro per realizzare un video.

Lo ha annunciato proprio la Fiordalisi prima con una storia Instagram e poi sul suo canale privato. Prossimamente verrà pubblicato il video delle due alle prese con la ricetta del dolce preferito della Fiordelisi. Per i fan di entrambe però c’è da attendere un pochino in quanto il video verrà pubblicato solo tra un mese circa.